İşgal altındaki Kudüs'te bir otelde çalışan iki Filistinlinin İsrailli bir grubun saldırısına uğradığı bildiri

AA

Ammuri, İsrail güçlerinin otelin olduğu noktada bulunmasına rağmen saldırganlara karşı hiçbir şey yapmadığını ifade etti. Ammuri, yaralanan Filistinlilerin hastaneye kaldırıldıklarını ve durumlarının stabil olduğunu kaydetti.

Son aylarda, İsraillilerin, çalıştıkları yerlerde Filistinlilere yönelik saldırılarında artış gözleniyor.