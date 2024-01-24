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HAK –İŞ Konfederasyonu ve Hizmet – İş Sendikası Genel Başkanı Mahmut Arslan, Hizmet – İş’in 46. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı. İşçilerin ödediği yüksek vergilerden yakınan Arslan, 2002 yılında çalışanların 16 asgari ücret kadar gelirden sonra ikinci vergi dilimine girdiğini, eğer asgari ücret vergi dışı bırakılmasaydı, bu yıl dördüncü ayda asgari ücretli çalışanların yüzde 20 vergi dilimine girmiş olacaklarını söyledi. Arslan sözlerini şöyle sürdürdü:

“Enflasyon oranlarının bile üzerinde vergi geçiş oranları ne yazık ki ücretleri aşağıya çekiyor. Misal, ocak ayında imzaladığımız sözleşmeyle 100 lira alan bir arkadaşımız, ücret zammına rağmen aralık ayında 70 lira almak zorunda kalıyor. Bu kabul edilemez bir şey. TÜİK'in son dört yıldaki rakamlarına baktığımız zaman emekçilerin gayri safi milli hasıladan aldığı pay yüzde 34'lerden yüzde 27'ye düşmüş. Aynı dönemde sermayenin aldığı pay ise yüzde 50'lerden yüzde 54'e çıkmış. Dolayısıyla yüksek enflasyonun olduğu dönemler, emekçilerin kaybettiği dönemler olmuştur."

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Arslan, Türkiye'nin belirli meslek grupları ve kesimler için vergi vermeme cenneti olduğunu belirtti. Vergi sisteminin çalışanlar başta olmak üzere yakaladığından vergi almak üzerine işlediğini kaydeden Arslan, büyük kazançlar ve servetler elde edenlerin çalışanlar kadar vergi vermediğini söyledi. Arslan, şöyle konuştu:

"Üstat Necip Fazıl'ın 'Bu taksimi kurt yapmaz kuzulara şah olsa' sözü var. İnanın böyle bir adaletsizlik olmaz. Biz vergideki bu adaletsizliğin ortadan kaldırılması için ciddi bir çalışma başlattık. Bu konuda uzman ve akademisyenleri bir araya getirdik. Yaklaşık iki aydır çalışıyorlar. Çalışmamız tamamlandığında kamuoyuyla paylaşacağız. Bu çalışmada, mevcut vergi sistemini masaya yatıracağız ve Türkiye nasıl bir vergi sistemine geçmeli konusunu ele alacağız."

“İŞÇİNİN VERGİSİ YÜZDE 10’LA SINIRLANSIN”

Arslan, kriz döneminde kiralara getirilen yüzde 25 sınırı gibi işçilerden alınan vergilere de sınırlama getirilmesini, bütün çalışanların vergi diliminin bir süre yüzde 10 ile sınırlandırılmasını istedi. Bu süre içerisinde makul bir vergi düzeni getirilmesi gerektiğini kaydeden Arslan, Almanya’da, çalışanlardan çocuk sayısına göre vergi alındığını vurgulayarak Türkiye’de de benzer bir sisteme geçilmesi gerektiğini dile getirdi.

KAMU İŞÇİLERİ İÇİN EK ZAM

HAK-İŞ Başkanı Arslan, kamudaki 700 binden fazla işçinin 2023-2024 dönemindeki mali ve sosyal haklarının belirlendiği Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü'nü geçen yıl mayıs ayında imzalandıklarında iyi bir zam aldıklarını hatırlattı. Arslan, yüksek enflasyon nedeniyle aradan geçen sürede imzaladıkları sözleşme ile sağlanan ekonomik kazanımlarının erdiğini belirtti. Kamu işçilerine ek zam verilmesi konusunda TÜRK-İŞ ile birlikte hareket ettiklerini kaydeden Arslan, yürürlük süreleri farklı olan sözleşmelerin tamamı için enflasyon artı iyileştirme yapılması konusunda çağrıda bulundu.