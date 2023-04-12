Yol çalışmasında facia! İşçilerin arasına daldı: Ölüler ve yaralı var! - Öne çıkan haberler

DHA

Diyarbakır'da, yol çalışması yapan işçilere hafif ticari araç çarptı. Kazada 3 yaşamını yitirirken, 1 işçi ağır yaralandı. Kaza, sabah saatlerinde Diyarbakır-Elazığ kara yolu 20'nci kilometresinde meydana geldi. Yolda çalışma yapan Karayolları Bölge Müdürlüğü çalışanı 4 işçiye, B.Ç. yönetimindeki hafif ticari araç çarptı.

3 İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ Feci kazada, işçilerden Murat Fidan, Mehmet Duran ve Seyit Ahmet Özkişi hayatını kaybetti, Ş.G. yaralandı. Sürücü ise, aracını kaza yerinde bırakıp kaçtı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

YARALI İŞÇİNİN HAYATİ TEHLİKESİ BULUNUYOR Acı haberle olay yerine gelen Karayolları çalışanları, gözyaşı döktü. Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralı işçi Ş.G.'nin hayati tehlikesinin olduğu belirtildi. Olay yerindeki incelemelerin ardından ölen işçilerin cansız bedenleri otopsi için morga götürüldü.

SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI Hafif ticari araç ile yolda çalışma yapan 4 işçiye çarpıp, 3'ünün ölümüne, 1'nin yaralanmasına neden sürücü B.Ç. polis tarafından gözaltına alındı. B.Ç.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.