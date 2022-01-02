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Otomotiv, beyaz eşya, demir çelik gibi Türkiye’nin büyük ihracatçı şirketlerinin yer aldığı metal işkolunda Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) ile yürütülen grup toplu iş sözleşmelerinde uzlaşma sağlanamayınca 24 Aralık’ta grev kararı alındı. Grev kararı alındıktan sonra 60 gün içinde uygulanması gerekiyor. Bu süre içinde taraflar arasında uzlaşma sağlanırsa grevin uygulanması gerekmeyecek.

TÜRK Metal Sendikası, bir süredir işyerlerinde uyarı eylemleri yaparken dün de Kocaeli’de miting düzenledi. TÜRK – İŞ Genel Sekreteri ve TÜRK – METAL Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak, mitingdeki konuşmasında TÜİK’in enflasyon rakamlarını eleştirirken, işverene de çağrıda bulundu.

Kavlak, TÜİK’in açıkladığı rakamların gerçek enflasyonu yansıtmadığını iddia ederek şöyle konuştu:

“TÜİK yetkililerine seslenmek istiyorum. Açıkladığınız o enflasyon rakamları, gerçeği yansıtmıyor. Yahu el insaf. Siz bu rakamları nereden alıyorsunuz? Söyleyin de biz de oradan alış veriş yapalım. Sizin ilan ettiğiniz o gerçek dışı rakamlar, sözleşme masasında bizim karşımıza çıkıyor. Sizin ilan ettiğiniz o gerçek dışı rakamlar yüzünden bizim soframızdaki ekmeğimiz küçülüyor, fakirleşiyoruz. Yarın aralık ayının enflasyonu açıklanacak. Gelin, çarşının, pazarın enflasyonunu açıklayın. Elinizi vicdanınıza koyun. Sizin açıkladığınız o enflasyona göre zam alan bu ülkenin işçisine, memuruna, emeklisine kıymayın. Bu ülkeyi sırtında taşıyan emekçilere kıymayın. Bu yaptığınız kul hakkı yemektir. Ayıptır, günahtır.”

“ÖLÜMÜNE ÇALIŞTIK, KAZANACAĞIZ”

Kavlak, mitingin adını “Ölümüne çalıştık, kazanacağız” olarak belirlediklerini vurgulayarak, şöyle devam etti:

“Bu mitingimizin adı, rastgele seçilmiş bir ad değildir. Evet, biz ölümüne çalıştık, canımız pahasına çalıştık. Herkes evindeyken, sıcak yuvasında, çoluk çocuğuyla beraberken, biz çarkları döndürdük, bacaları tüttürdük. Emeğin en kutsal değer olduğunu, dosta, düşmana gösterdik. Ülkemiz sanayisi durmasın diye, ekonomimiz zarar görmesin diye, patronlarımız kârlarına kâr katsın diye, canımız pahasına çalıştık.”

Pandemi döneminde hayatını kaybeden işçilere dikkati çeken Kavlak, “Bu pandemi döneminde şehitler verdik. Arkadaşlarımızı kaybettik. Onları toprağa verip yine tezgâhımızın başına döndük. Ölümüne çalıştık” dedi.

“MASAYA TÜİK RAKAMLARIYLA GELMEYİN”

Kevlak, ekim ayında 130 bin işçiyi kapsayan toplu iş sözleşmesi sürecinde şu ana kadar işverenle yapılan 6 oturumda uzlaşma sağlanamadığın belirtti. İşveren sendikası MESS’e “masaya gelin” çağrısında bulunan Kavlak, “Gelin ama bu çakma TÜİK rakamlarıyla gelmeyin” diye konuştu. Kavlak, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Buradan MESS yetkililerine sesleniyorum. Onların vicdanına, en masum, en insani duygularına sesleniyorum. Artık deniz bitti. Sakın unutmayın, deniz bizim için biterse, sizin için de bitmiş demektir. Bu işi daha fazla uzatmanın anlamı yok. Gelin masaya, bu işi bitirelim, iyi bir sözleşme yapalım. Gelin masaya, nereye varacağı belli olmayan bu koşullarda siz de, biz de önümüzü görelim. Bizi bekletmeyin, oyalamayın. Hakkımızı verin, elimizi havada bırakmayın, el sıkışalım, işimizin başına dönelim.”

Şarkıcı Kıraç, mitingden sonra işçilere mini bir konser verdi.