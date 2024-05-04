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        Haberler Gündem 3. Sayfa İşaret fişeğiyle yaralayan taraftarın cezası belli oldu - İzmir haberleri, Göztepe haberleri

        İşaret fişeğiyle yaralayan taraftarın cezası belli oldu

        İzmir'de, Spor Toto 1'inci Lig'de, 27 Kasım 2022'de tatil edilen Göztepe-Altay maçındaki tribün olaylarına ilişkin 24 sanığın yargılandığı davada, seyircilerin üzerine havai fişek atan ve Göztepeli taraftar Mehmet Çakır'ı işaret fişeğiyle yaralayan tutuklu sanık Furkan Ersanlı 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 04.05.2024 - 14:06 Güncelleme: 04.05.2024 - 14:24
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        İşaret fişeğiyle yaraladı! Cezası belli oldu!
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        İzmir 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Furkan Ersanlı ile bazı tutuksuz sanıklar ve taraf avukatları katıldı. Sanık ifadelerinin ardından son sözleri sorulan Ersanlı, olaydan duyduğu üzüntüyü dile getirerek, kimseyi yaralamak gibi bir niyeti olmadığını ifade etti.

        TOPLAM 15 YIL HAPİS CEZASI VERİLDİ

        İHA'da yer alan habere göre "Vicdan azabı çekiyorum" diyen sanık, tahliyesini isterken, verilen aranın ardından kararını açıklayan heyet, tutuklu sanık Ersanlı'ya, "silahla kasten yaralama"dan 11 yıl 3 ay, "spor alanlarına yasak madde sokulması"ndan 2 yıl 1 ay ve "müsabaka düzeninin bozulması" suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası verdi. Toplam 15 yıl hapis cezasına hükmedilen sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi.

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        13 SANIĞIN CEZASINDA HÜKÜM GERİ BIRAKILDI

        Mahkeme, tutuksuz 13 sanığın ise "spor alanlarına yasak madde sokulması" ve "müsabaka düzeninin bozulması" suçlarından 10 aydan 2 yıl 6 aya kadar hapsine hükmetti ancak hükmün açıklanması geri bırakıldı.

        Ayrıca duruşmada, 10 sanık hakkında ise beraat kararı verildi.

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