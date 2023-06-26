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İş yerini yıkarken dükkanına su kaçıran komşusunu tabancayla vurdu

Bolu'da oto yıkamacı Yusuf Umut Şen, iş yerini yıkarken kendi dükkanına su kaçırdığını iddia edip tartıştığı komşu iş yerinin sahibi oto tamircisi Nihat Akçay'ı takip edip, tabancayla vurdu

Giriş: 26.06.2023 - 20:03 | Güncelleme: ABONE OL
İş yerini yıkarken dükkanına su kaçıran komşuyu kurşunladı
DHA

Bolu'da, iş yerini yıkarken dükkanına su kaçıran komşusunu takip edip, tabancayla vurdu.

Olay, saat 15.30 sıralarında Ovadüzü Mahallesi 308 Sokak'ta meydana geldi. Otomobil tamircisi Nihat Akçay (56), Karaağaç Mahallesi´ndeki iş yerini yıkadı. Komşusu olan oto yıkamacı Yusuf Umut Şen (20), kendi dükkanına su girdiği gerekçesiyle Nihat Akçay ile tartıştı.

Tartışma sonrası Nihat Akçay, cipiyle bölgeden ayrıldı. Yusuf Umut Şen, aracıyla takip ettiği Nihat Akçay'ın önünü kesti. Şen, araçtan inen Akçay'a 3 el ateş etti. İki bacağından yaralanan Akçay, kanlar içinde yerde kalırken, şüpheli ise kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı Nihat Akçay, tedavi için Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Nihat Akçay'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Polis ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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