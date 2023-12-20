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        Haberler Gündem Güncel Esenler'de iş yerindeki yangın evlere sıçradı! Ölü ve yaralılar var

        İstanbul'da iş yerinde çıkan ve üst katlara sıçrayan yangında 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

        İstanbul Esenler'de bir iş yerinde çıkan yangın üst kattaki evlere sıçradı. Dehşet anlarında 1 kişi hayatını kaybetti. Olayda biri ağır 5 kişinin de yaralandığı öğrenildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2023 - 10:53 Güncelleme: 20.12.2023 - 11:01
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        İş yerindeki yangın evlere sıçradı! Ölü ve yaralılar var
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        Esenler'de bir binanın giriş katındaki mobilya atölyesinde çıkan ve üst katlardaki evlere sıçrayan yangında 1 kişi öldü, biri ağır 5 kişi yaralandı.

        AA'da yer alan habere göre 3 katlı binanın giriş katındaki mobilya atölyesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Kısa sürede büyüyen yangın, üst katlardaki evlere de sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Apartmanda oturan ve yangın nedeniyle yaralanan vatandaşlardan 5'i, itfaiye ekiplerince kurtarılarak olay yerindeki sağlık ekiplerine teslim edildi.

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        Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, daha sonra ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

        İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülen yangının ardından yapılan incelemede binanın 3. katında kalan Nazmiye Karacadağlı'nın (80) hayatını kaybettiği belirlendi.

        Karacadağlı'nın cesedi, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan birinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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