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        İş Sanat'ın parlayan yıldızları ödüllerini aldı

        İş Sanat'ın genç müzisyenlere hem sahne deneyimi sunmak hem de kariyerlerinin başında destek vermek amacıyla sürdürdüğü Parlayan Yıldızlar konserlerinde 24. sezon boyunca sergilenen sahne performanslarının ardından verilen Meriç Soylu Ödülleri sahiplerini buldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.06.2024 - 09:59 Güncelleme: 04.06.2024 - 10:00
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        'Parlayan Yıldızlar' ödüllerini aldı
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        Ülkemizin gururu genç sanatçılarımızı müzikseverlerle buluşturan ve gelecek vadeden yeteneklere ışık tutan Parlayan Yıldızlar projesindeki gençlere, İş Sanat’ın 2012 yılında vefat eden Sanat Yönetmeni Meriç Soylu adına, ailesi tarafından başarı ödülleri veriliyor.

        Bu yılın “Meriç Soylu Ödülleri” töreni, 3 Haziran Pazartesi Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi BlackBox Salonu’nda düzenlendi.

        Parlayan Yıldızlar “Meriç Soylu Ödülleri”nde birincilik Ada Yalın Yücel’in (keman) oldu.

        İkincilik ödülünü Lidya İpek Keskin (arp) kazanırken üçüncülük ödülü de Ege Dikbıyık’a (viyolonsel) verildi.

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        Mansiyon ödüllerini ise Tuna Çalışkan (trombon) ve Ahmet Tümkaya (fagot) aldı.

        Bu sezon 20 genç müzisyenin İş Kuleleri Salonu’nda sahne alma imkânı bulduğu Parlayan Yıldızlar konserlerini, İş Sanat’ın YouTube kanalından izleyebilirsiniz.

        BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ: ADA YALIN YÜCEL

        Ada Yalın Yücel 2019 yılında IX. Uluslararası Harmony Müzik Yarışmasında birinci olarak “En İyi Sanatsal Performans” ödülünü kazandı. 2020’de Gürcistan’da düzenlenen Silk Way Uluslararası Müzik Yarışması’nda ve 2021’deki II. Uluslararası Brüksel Müzik Yarışması’nda birincilik ödüllerinin sahibi olan genç kemancı, Brüksel’deki performansıyla Münih Marktoberdorf’a, ardından da Kopenhag Monsommerconcert Festivali’ne burslu olarak davet edildi. Yücel, Mannheim Müzik ve Gösteri Sanatları Üniversitesi’nde eğitimine devam ediyor.

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        İKİNCİLİK ÖDÜLÜ: LİDYA İPEK KESKİN

        Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuarı’nda eğitimine başlayan Lidya İpek Keskin, 2022 yılında 5. Universal Stars Müzik Yarışması’nda iki farklı kategoride birincilik ödülü kazandı. Genç sanatçı aynı yıl gerçekleştirilen 6. Uluslararası Slovenya Arp Yarışması’nda da gümüş madalyanın sahibi oldu. 2023’te Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuarı’nda ilk solo resitalini gerçekleştiren Keskin, eğitimini de burada sürdürüyor.

        ÜÇÜNCÜLÜK ÖDÜLÜ: EGE DİKBIYIK

        Viyolonsel (çello) eğitimine 2018 yılında Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nda başlayan Ege Dikbıyık, aynı yıl İtalya’nın Parma şehrinde düzenlenen III. Akdeniz Viyolonsel Sınıfları Buluşmaları kapsamında Giovanni Sollima’nın konuk olduğu Gençlik Viyolonsel Orkestrası’nda yer aldı. Genç müzisyen, 2020 yılında VII. Uluslararası Caspi Art Uluslararası Sanat Yarışması’nda C Kategorisi Birincilik Ödülü, I. CAKA Müzik Yarışması’nda Yaylı Çalgılar C Kategorisi İkincilik Ödülü ve I. Doğan Cangal Ulusal Viyolonsel Yarışması'nda da Jüri Özel Ödülü almaya hak kazandı. Dikbıyık, eğitimine Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nda devam ediyor.

        MANSİYON ÖDÜLLERİ: AHMET TÜMKAYA VE TUNA ÇALIŞKAN

        Müzik eğitimine 2017’de başlayan Ahmet Tümkaya, 2022’de düzenlenen Global Art International Music Competition ve London Music Competition’da ikincilik ödüllerinin sahibi oldu. Tümkaya, eğitimine Mersin Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nda devam ediyor. Eğitimine 2012’de Kocaeli Üniversitesi Devlet Konservatuvarı keman sınıfında başlayan ve 2018’de Bilkent Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi’nde Mehmet Ali Baydar’ın trombon sınıfına kabul edilen Tuna Çalışkan ise 2023’te Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nın Genç Yetenekler elemelerini başarıyla tamamladı. Genç sanatçı eğitimini Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Stuttgart’ta sürdürüyor.

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        #İş Sanat
        #Parlayan Yıldızlar
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