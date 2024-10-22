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        Haberler Kültür-Sanat İş Sanat'ın Parlayan Yıldızlar konserleri başlıyor

        İş Sanat'ın Parlayan Yıldızlar konserleri başlıyor

        İş Sanat'ın kariyerlerinin başındaki müzisyenlere destek olmak amacıyla düzenlediği Parlayan Yıldızlar konserleri, 11 Kasım'da Güneş Tunçkıran (piyano) ve Yağmur Bakar (şan) ile başlıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.10.2024 - 14:32 Güncelleme: 22.10.2024 - 14:32
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        İş Sanat'ın Parlayan Yıldızlar konserleri başlıyor
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        İş Sanat’ın kariyerlerinin başındaki müzisyenlere sahne deneyimi sunarak destek olmak amacıyla sürdürdüğü Parlayan Yıldızlar, seyircisiyle bu sezon ilk kez Kasım ayında buluşuyor.

        11 Kasım Pazartesi 20.30’da İş Kuleleri Salonu’nda gerçekleşecek konserde Güneş Tunçkıran (piyano) ve Yağmur Bakar (şan) yer alacak.

        25. sezon için 170’ten fazla genç sanatçının değerlendirildiği seçmeler sonucunda belirlenen 20 Parlayan Yıldız sezon boyunca konser verecek. İş Kuleleri Salonu’ndaki ücretsiz konserler için Biletix’ten rezervasyon yapılabilir.

        SEZONUN İLK PARLAYAN YILDIZI GÜNEŞ TUNÇKIRAN

        Sezonun ilk Parlayan Yıldızı Güneş Tunçkıran Akdeniz Üniversitesi Antalya Devlet Konservatuvarı Piyano ana sanat dalında eğitimine başladı.

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        Akdeniz Sounds Uluslararası Müzik Yarışması ve Mozart Akademi 8. Uluslararası Piyano Yarışması’ndan birincilikle dönen Tunçkıran, Rusya’da düzenlenen Valery Gavrilin Piyano Yarışması’nda ise üçüncülük ödülüyle birlikte “en iyi çağdaş eser performansı” ödülünü aldı.

        Gülsin Onay ve Can Çakmur’un verdiği ustalık sınıflarına katılan genç piyanist, İstanbul’da düzenlenen Bosphorus Uluslararası Müzik Akademisi’nde Prof. Kimball Gallagher ile de çalışma şansı yakaladı.

        Tunçkıran’ın Chopin’in “Étude Op. 25, No. 11 in A minor” eseriyle başlayacak resitali Rachmaninoff’un “Etude Tableaux Op. 39 No. 1” ve Liszt’in “La Campanella”sı ile devam ederek yine Chopin’in “The Scherzo No. 2” eseriyle sona erecek.

        YAĞMUR BAKAR BROADWAY MÜZİKALLERİNDEN SEÇİLMİŞ BİR REPERTUVARLA SEYİRCİ KARŞISINA ÇIKACAK

        2005 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Yağmur Bakar, 6 yaşında piyano eğitimi almaya başladı. Dereceyle girdiği Aydın Doğan Güzel Sanatlar Lisesi’nden yine dereceyle mezun oldu. Lise süresince CRR, CSO Ada Ankara, CKM gibi birçok konser salonunda yapılan resitallerde yer alan Bakar, lisede piyano eğitimine ek olarak keman eğitimi de aldı. Sonrasında şan üzerine ilerlemeye karar veren genç sanatçı, Otilia Radulescu İpek, Şebnem Paker, Begüm Karacasu gibi isimlerle çalıştı. Genç sanatçı İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzikal Tiyatro bölümünde Ardan Beyarslan ile eğitimini sürdürüyor.

        Yağmur Bakar, The Wizard of Oz, An American in Paris, Dracula, Footloose ve Kiss Me, Kate gibi 20. yüzyılın önemli Broadway müzikallerinden seçilmiş bir repertuvarla İş Sanat seyircisinin karşısında olacak.

        GEÇMİŞ KONSERLER İŞ SANAT YOUTUBE KANALINDA

        Geçtiğimiz sezonlarda İş Kuleleri Salonu’nda sahne alma imkânı bulan Parlayan Yıldızlar’ın konserlerini, İş Sanat’ın YouTube kanalından izleyebilirsiniz.

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        #Parlayan Yıldızlar
        #İş Sanat
        #haberler
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