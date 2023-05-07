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Güvenlik görevlisi geri gelen iş makinesinin altında kaldı

Samsun'da, geri geri manevra yapan iş makinesinin altında kalan özel güvenlik görevlisi Ümit Sönmez, olay yerinde hayatını kaybetti

Giriş: 07.05.2023 - 13:58 | Güncelleme: ABONE OL
İş makinesinin altında kaldı
İHA

Samsun'un Tekkeköy ilçesi Büyüklü Mahallesi'ndeki beton santralinde dün akşam meydana gelen olayda, Aşkın Şenel (27) idaresindeki yükleyici iş makinesi, geri hareket ettirdiği sırada arkasında bulunan Ümit Sönmez'i (39) fark etmedi.

İş makinesinin altında kalarak ağır yaralanan Ümit Sönmez, olay yerinde hayatını kaybetti. Ümit Sönmez'in Samsun Büyükşehir Belediyesi Mavi Işıklar Eğitim ve Dinlenme Tesisi'nde özel güvenlik görevlisi olarak görev yaptığı öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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