İş makinesinin altında kaldı

Samsun'un Tekkeköy ilçesi Büyüklü Mahallesi'ndeki beton santralinde dün akşam meydana gelen olayda, Aşkın Şenel (27) idaresindeki yükleyici iş makinesi, geri hareket ettirdiği sırada arkasında bulunan Ümit Sönmez'i (39) fark etmedi.

İş makinesinin altında kalarak ağır yaralanan Ümit Sönmez, olay yerinde hayatını kaybetti. Ümit Sönmez'in Samsun Büyükşehir Belediyesi Mavi Işıklar Eğitim ve Dinlenme Tesisi'nde özel güvenlik görevlisi olarak görev yaptığı öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.