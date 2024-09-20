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        Haberler Gündem Güncel İş makinesi araçlara çarpa çarpa ilerledi, arkasına bakmadan kaçtı | Son dakika haberleri

        İş makinesi araçlara çarpa çarpa ilerledi, arkasına bakmadan kaçtı

        Hatay'da bir iş makinesi, park halindeki araçlara çarparak ilerledi. 4 araçta büyük çaplı hasar oluşurken, iş makinesinin araçlara çarptığı ve operatörünün umursamadan yoluna devam ettiği anlar güvenlik kamerasıyla görüntülendi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 20.09.2024 - 11:08 Güncelleme: 20.09.2024 - 11:17
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        • 1

          Hatay'ın Antakya ilçesinde seyir halindeki iş makinesı, Akasya Mahallesi'nde cadde üzerinde park halinde bulunan 4 araca çarptı.

          Kazada araçlar hasar görürken iş makinesi operatörü olay yerinden kaçtı.

        • 2

          İş makinesinin araçları biçtiği anlar ve operatörün kaçtığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayı fark eden vatandaşların operatörü durdurmaya çalışması da sonuçsuz kaldı. 

        • 3

          Araçları zarar gören vatandaşlar, operatör hakkında şikayetçi oldu. Polis ekipleri, operatörü bulmak için çalışma başlattı.

           

        • 4

          Bölgede yaşanan trafik problemine ve kazalara çözüm bulunması için yetkililerden destek isteyen esnaf Taha Yeşil, kaza anını anlatarak, "İş yerinde müşterilerle ilgilenirken sesi ve gürültüyü duyduk. Dışarıya çıktığımızda kepçe 4 aracı biçmişti. Hemen yola atladık, iş makinesini durdurmaya çalıştık ama durmadı. Bilinçlimi yaptı, bilinçsiz mi yaptı bilemiyoruz. Durmaya çalıştı ama o esnada elleriyle bir şeyle uğraşıyordu. Dalmış mıydı bilmiyorum ama kaçtı gitti kepçe. Araçlarda hasar oluştu. 3 kişiydiler kepçenin üzerinde hiç durmadı, bilinçsiz yapılmamış olsa dururlardı" dedi.

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