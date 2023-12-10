İş insanına silahlı saldırının görüntüleri çıktı!
İstanbul Ataşehir'de bir iş yerinin önüne gelen şüpheli, yanındaki silahla ateş etmeye başladı. Olayı gören iş insanı Serdar Sözbir otomobilinden şüpheliyi uyarınca kurşunların hedefi oldu. Saldırıda ağır yaralanan Sözbir´in yoğun bakımda tedavisi sürerken, silahlı saldırı anları güvenlik kamerasına yansıdı
İstanbul'da olay, 7 Aralık Perşembe günü, saat: 00.00 sıralarında Ataşehir'de, Örnek Mahallesi Yunus Emre Caddesi'nde meydana geldi.
KAPALI DÜKKANA ATEŞ ETMEYE BAŞLADI
DHA'da yer alan habere göre spot eşyalar satan iş yerinin önüne gelen şüpheli, kapalı olan dükkana ateş etmeye başladı.
"NEDEN ATEŞ EDİYORSUN" DEDİ
Bu sırada otomobiliyle caddeden geçen iş insanı Serdar Sözbir(59), şüpheliyi `Neden ateş ediyorsun´ diyerek uyardı.
KURŞUNLARIN HEDEFİ OLDU
Şüpheli bu kez iş insanını hedef alarak silahını Sözbir´e yöneltti. Şüpheli otomobildeki Sözbir'e ateş etmeye başladı.
YOĞUN BAKIMDA TEDAVİSİ SÜRÜYOR
Saldırı sonrası şüpheli olay yerinden kaçarken, Sözbir yaralı halde otomobiliyle hastaneye gitti. Polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Sözbir´in yoğun bakımda tedavisi sürüyor.
OLAY ANI KAMERAYA YANSIDI
Saldırı anları ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, iş yerine ateş eden şüpheli, otomobilin içinden uyaran Sözbir'in yanına geldiği, saldırı sonrası Sözbir'in otomobille ayrıldığı görülüyor.