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Türkiye İş Bankası yenilenebilir enerjiye 227 milyon dolarlık kaynak sağladı. Banka yurt dışı havale akımlarına dayalı seküritizasyon programı kapsamında Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ve Uluslararası Finans Kurumu (IFC)’ndan toplam 227 milyon ABD Doları tutarında, 5 yıl nihai vadeli yeni kaynak sağladığını duyurdu.

EBRD tarafından sağlanan 127 milyon ABD Doları tutarındaki kaynak kadın girişimcilerin finansmanı ile yenilenebilir enerji ve kaynak verimliliği yatırımlarının finansmanında kullandırılacak. IFC tarafından sağlanan 100 milyon ABD Doları tutarındaki kaynak ise, yeşil konut kredileri de dahil olmak üzere konut kredilerinin finansmanında kullandırılacak.

'BANKALAR YEŞİL DÖNÜŞÜMDE ÖNEMLİ ROLE SAHİP'

İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, küresel iklim değişikliğinin yarattığı etkilerin, yeşil ekonomiye geçişin artık hızlandırılması gerekliliğini net bir şekilde ortaya koyduğuna dikkat çekti.

Bankaların ve finans kuruluşlarının, ana finansman kaynağı olma özellikleri sayesinde kredilendirme süreçleri vasıtasıyla tüm sektörlerin yeşil dönüşümünde önemli role sahip olduklarının altını çizen Aran, sözlerine şöyle devam etti: “Sürdürülebilir kalkınmanın; ancak yeşil finansmana olan desteğin artırılarak devam ettirilmesi, daha fazla kadın işletmenin ekonomiye katılımı ve kadın iş gücünün artırılması ile gerçekleşeceğine inanıyoruz. Bu çerçevede sağladığımız kaynakların, sürdürülebilirlik temalı ürün ve hizmetler kanalıyla müşterilerimize sunulması ve müşterilerimizin yeşil dönüşüm süreçlerine destek olmak en temel önceliklerimiz arasında yer alıyor. Başarıyla tamamladığımız yeni seküritizasyon işlemiyle temin edilen kaynak, finansman kaynaklarımızın çeşitlendirilmesine ve vadesinin uzatılmasına, sürdürülebilirliğin finansmanına katkıda bulunacak. EBRD ve IFC ile işbirliğimizi bu işlem ile daha da güçlendirmekten büyük memnuniyet duyuyoruz.

Bu yıl 98. yaşını kutlayan Bankamıza uluslararası alanda duyulan güveni bir kez daha teyit eden bu işlemle, ekonominin lokomotif ve dönüştürücü özellik arz eden alanlarını her zamanki sorumlu bankacılık anlayışıyla desteklemeye, yeşil ve sürdürülebilir bir ekonominin inşaasına katkıda bulunmaya devam edeceğiz.”