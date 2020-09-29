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İş dünyası örgütlerinin temsilcileri, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan "Yeni Dengelenme", "Yeni Normal", "Yeni Ekonomi” ana temasıyla hazırlanan Yeni Ekonomi Programı (2021-2023) (YEP)'e ilişkin değerlendirmede bulundu.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, 2021-2023 dönemini kapsayan Yeni Ekonomi Programı’na (YEP) ilişkin, “İlk defa 2023’e erişen bir YEP açıklandı. YEP'teki hedefler, Koronavirüs sonrası yeni dünyada yarışa ön sıradan başlamak ve 2023 hedefleri bakımından önemli” değerlendirmesinde bulundu.

Avdagiç, yaptığı açıklamada, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından bugün açıklanan Yeni Ekonomi Programı’nın Türkiye ekonomisinin gelecek üç yıllık yol haritasını çizdiğini söyledi.

İTO Başkanı Avdagiç, “Yeni Ekonomi Programı, pandemi etkisindeki dünyanın şartlarını gözeterek, Türkiye ekonomisi için yeni bir patika oluşturuyor. Ekonomimizin potansiyellerine uygun bir büyümenin hedeflendiği Programla, Türkiye’nin makro hedeflerine ve güncel sorunlarına yeni açılımlar getiriliyor” dedi.

“Programın pandemi sonrası normalleşmeye ciddi katkı sağlayacağına inanıyoruz” diyen Şekib Avdagiç, “YEP’te Koronavirüs salgını döneminde daha önemli hale gelen istihdamı artıran bir büyümeye öncelik veriliyor. Enflasyon ile mücadele güçlü biçimde vurgulanıyor. Programda ortaya konan perspektife uygun olarak, cari işlemler açığında bir iyileşme eğilimine gireceğimizi de öngörüyoruz” ifadesini kullandı.

Avdagiç, Türkiye’nin dünyanın eşiğinde olduğu büyük değişimle birlikte iyice belirginleşen ve küresel değer zincirleri tarafından fark edilen yüksek potansiyellerini kinetiğe çevirmek için hepimize çok iş düştüğünü de sözlerine ekledi.

"ÜLKEMİZİN HEDEFLERİ DOĞRULTUSUNDA TÜM GÜCÜMÜZLE ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Yeni Ekonomi Programı sonrasında açıklamalarda bulunan TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, “Programda özel sektörün öne çıkarılarak girişimciliğe, teknolojiye, yüksek katma değerli yurt içi üretime odaklanılmış olmasıyla, yüzde 5 ve üzerinde yüksek büyümenin hedeflenmesi özel sektörümüze heyecan ve moral vermiştir. Reel sektörü, KOBİ’leri, üreticileri ve yatırımları destekleme yönündeki adımların devam edecek olmasını da ayrıca memnuniyetle karşılıyoruz’’ ifadelerini kullandı.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Hazine ve Maliye Bakanımız Berat Albayrak tarafından açıklanan Yeni Ekonomi Programında (YEP) ekonomideki durum ve küresel gelişmeler doğru tespit ve teşhis edilerek gerçekçi tedbirler ve hedefler ortaya konulmuş durumda. Programda özel sektörün öne çıkarılarak girişimciliğe, teknolojiye, yüksek katma değerli yurtiçi üretime odaklanılmış olmasıyla, program döneminde (2021-2023) yüzde 5 ve üzerinde yüksek büyümenin hedeflenmesi özel sektörümüze heyecan ve moral vermiştir” şeklinde konuştu.

Türkiye ekonomisinin daha güçlü hale gelmesi için çalışmalarına tüm güçleri ile devam edeceklerini ifade eden Hisarcıklıoğlu, “Türkiye inşallah bu süreçte kararlı bir şekilde hayata geçireceği değişim ve dönüşümle yılda ortalama yüzde 5 büyüyen, enflasyonunu kademeli olarak düşüren, cari dengesinde önemli bir başarı elde ederek finansal istikrarını güçlendiren, istihdamını artıran, daha rekabetçi, daha yüksek katma değerli, daha güçlü bir ekonomi haline gelecektir. Bizlerde Türk iş dünyası olarak ülkemizin hedefleri doğrultusunda tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” açıklamalarında bulundu.

"TÜRKİYE 2023'E DAHA GÜÇLÜ BİR ÜLKE OLARAK ULAŞACAK"

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Yeni Ekonomi Programı'nda (YEP) planlanan adımların, Türkiye'nin 2023 yılına daha güçlü bir ülke olarak ulaşmasını sağlayacağını belirtti.

Programla, Türkiye'nin küresel anlamda hak ettiği yeri bulacağını kaydeden Baran, YEP'in "Yeni Dengelenme", "Yeni Normal" ve "Yeni Ekonomi" ana temalarında hazırlanan, teknolojiye odaklı, yüksek katma değerli üretimi önemseyen, girişimciliği öne çıkaran bir program olduğuna dikkati çekti.

Baran, söz konusu programda KOBİ'leri, üretici ve yatırımcıları dikkate alan, reel sektörü destekleyen adımların yer aldığını ifade ederek, şunları kaydetti: “Yeni Ekonomi Programı'nda küresel gelişmeler doğrultusunda Türkiye’nin hedefleri dikkate alınarak ihtiyaç duyulan tedbirlerden oluşan planlama yapılmış. Savunma sanayisinin ardından sağlık alanında yerlileştirme çalışmaları da stratejik öneme sahip."

Reel sektörün programın başarıya ulaşması için her türlü katkıyı yapmaya hazır olduğunu aktaran Baran, YEP'te planlanan adımların, Türkiye'nin 2023 yılına daha güçlü bir ülke olarak ulaşmasını sağlayacağını vurguladı. Baran, "İhtiyaç duyulan değişim ve yapısal dönüşümü tamamlayacak bu programla Türkiye varoluşunun ikinci yüzyılında ekonomisi güçlü, bölgesinin ve dünyanın istikrarına katkıda bulunan müreffeh bir ülke olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

"ÖNCELİKLERİ DOĞRU, AYAKLARI YERE BASAN, İYİ HAZIRLANMIŞ BİR PROGRAM"

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, YEP'in Türk iş dünyası ve özel sektörüne güven veren, makro ekonomik gerçeklere dayanan yeni bir yol haritası ortaya koyduğunu belirtti.

"Öncelikleri doğru belirlenmiş, ayakları yere basan ve iyi hazırlanmış bir program. Programın bu yıl üçüncü yıl olarak her eylül ayında bir büyüme hedefine uygun ve dinamik sürece uygun olarak açıklanmasının sürdürülebilirlik açısından önemli olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullanan Olpak, şöyle konuştu:

"Türkiye, geçtiğimiz yılki YEP dahilinde güçlü bir büyüme patikasına girmişken, tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 pandemisi ile birlikte bu süreçten diğer ülkeler gibi doğal olarak olumsuz yönde etkilendi. Ancak ülkemiz, yılın ilk yarısındaki büyüme oranlarına baktığımızda pandemiden en az etkilenen, süreçten en hasarla çıkan ülkelerden biri olmayı başardı. 2021 ve 2023 yılları arasını kapsayan Yeni Ekonomi Programı’na baktığımızda, uluslararası kuruluşlarının negatif yönlü büyüme beklentilerinin aksine, normal senaryoda Türkiye’nin 2020 yılını yüzde 0,3 pozitif büyüme ile kapatacağını, kötümser senaryoda eksi 1,5 büyüme ile kapatacağını görüyoruz. Her iki senaryonun da masada olması önemli. Hükümetimizin aldığı proaktif tedbirler neticesinde de yılın üçüncü çeyreğinde ivmelenen ülke ekonomimizin, yılın son çeyreğinde bu yükselişi sürdüreceğine inanıyoruz."

Olpak, hizmetler sektörünün programda daha fazla yer edinmiş olmasının önemini vurgulayarak, Eximbank ve Kalkınma Bankası gibi kuruluşlara verilen ve beklenen yeni rolleri önemli bulduklarını ifade etti.

Ekonominin yarısının rakamlar ve diğer yarısının da beklenti yönetimi olduğunu dile getiren Olpak, "Son iki yılda açıklanan programlardaki hedeflerin zor dönemlere rağmen genel anlamında yakalanmasına şahit olduk. Bu doğrultuda yeni programdaki hedeflerin de ulaşılabilir olduğunu öngörebiliriz. Yılların yapısal sorunu olarak karşımızda olan ve nerdeyse artık çözülemez gibi görülen cari açıkta bir dönem için olsa da artıya geçmiş olmak, bundan sonraki hedefler için umut verici. Programın öncelikleri arasında yer alan istihdam da, her yıl oluşturulan yeni iş alanlarına rağmen en önemli konularımızın başında. Programda önemli ölçüde yer alması değerli." şeklinde konuştu.

"YENİ EKONOMİ PROGRAMI'NIN ODAĞINDA YİNE İHRACAT VAR"



Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle ise, pandemi döneminde Türkiye'nin makroekonomik göstergeler anlamında gelişmekte olan ülkelerden pozitif ayrışmasının önemini vurguladı

Gülle, YEP'i heyecanla karşıladıklarını dile getirerek, şunları kaydetti: "Büyüme hedeflerine ulaşmak için ihracata, katma değerli üretime ve istihdama çok daha fazla yoğunlaşılacağının ifade edilmesi memnuniyet verici.

Dünya ve Türkiye ekonomisinin gidişatı göz önünde bulundurulduğunda, bu programın, temel makro hedefler bakımından son derece tutarlı olduğunu düşünüyorum. Türkiye'nin gerçekleriyle örtüşmektedir. Programdaki üç temel hedef olan işgücü piyasasının ayakta tutulması, hanelere ve işletmelere gerekli likiditenin sağlanması ve temel sektörlerin faaliyetlerini sürdürmesini garanti altına alarak tedarik zincirlerinin ayakta tutulması hedefleri bizim de her zaman vurguladığımız hususlar arasında bulunuyor. Sürdürülebilir büyümenin ve cari açığı azaltmanın en sağlıklı yolunun katma değerli ihracat olduğunu her fırsatta dile getiriyoruz. Özellikle pazar ve mal çeşitlendirilmesine, mevcut pazarın derinleştirilmesine, firmalarımızın küresel değer zincirleri ile bütünleştirilmesine ve ihracatımız içindeki yüksek teknolojili ürünlerin payının arttırılmasına yönelik çalışmalara ağırlık veriyoruz. Türkiye'de ihracatçı sayımız da, ihracatımızın niteliği de artmaya devam edecek."

Gülle, ihracatçılar olarak, Yeni Ekonomik Programın başarısı ve amaçlanan hedeflere ulaşılması doğrultusunda seferber olmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

"TÜM KESİMLER İÇİN GÜVEN VERİCİ"

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Yeni Ekonomi Programı'nın (YEP) toplumun tüm kesimleri için güven verici olduğunu belirterek, "Kademeli geçiş süreci ekonominin adım adım toparlanmasını sağlayacak. Bu süreçte iş yapamayan esnafa nakdi destek verilmesi, toparlanma sürecine büyük katkı yapacaktır. 2021 yılında daha da büyümemiz ve güçlenmemiz için esnaf ve sanatkara destek verilmesi, temel gıdada fiyat istikrarının sağlanması çok önemli. Fiyat istikrarını sağlayabilmemiz halinde başta büyüme ve işsizlik oranı olmak üzere tüm makro veriler çok daha iyi olacaktır. YEP toplumun tüm kesimleri için güven verici. Kademeli geçiş süreci ekonominin adım adım toparlanmasını sağlayacak. Bu süreçte iş yapamayan esnafa nakdi destek verilmesi, toparlanma sürecine büyük katkı yapacaktır."" ifadesini kullandı.

"OSB'LERİN DESTEKLENECEK OLMASI SANAYİMİZ ADINA SEVİNDİRİCİ"



İstanbul Sanayi Odası (İSO) Başkanı Erdal Bahçıvan ise YEP'teki hedeflerin, sanayiciler olarak yıllardır üzerinde durdukları bazı temel yapısal konularla ilgili oluşturulmuş perspektif açısından umut verici olduğunu söyledi.

Programın, odağında ihracatın olduğu sürdürülebilir büyümeyi ve katma değeri yüksek ürünlerin ihracattaki payının artırılmasının hedeflendiğini belirterek, "Bu hedef doğrultusunda Türk Eximbank için çizilen yeni misyon çok önemli. Aynı şekilde Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası aracılığıyla KOBİ’leri daha rekabetçi hale getirecek önlemlerin öngörülmesini de değerli buluyorum. Ayrıca yeni OSB'lerin desteklenecek olması sanayimiz adına sevindirici bir gelişmedir." diye konuştu.

Bahçıvan, "Bunlar bizim İSO olarak uzun zamandır savunduğumuz hedefler. Finansal istikrar, verimlilik artışı ve enflasyonla mücadelenin de yeni programda önemsenmesini anlamlı ve değerli buluyoruz. Özellikle finansal istikrar için stratejik reformların yapılacağının vurgulanması, kaynakların daha verimli bir şekilde kullanılacak olması sanayimiz ve ekonomimiz için son derece önemli." ifadelerini kullandı.

"İHRACATA VE KATMA DEĞERLİ ÜRETİME ODAKLANMAK ÇOK ÖNEMLİ"



Büyüme ve işsizlik rakamları hedeflerinin beklentilerle uyumlu olduğunu, fakat açıklamalarda dolarizasyonu durduracak yeterli tedbirlerden bahsedilmediğini belirten Türkiye Genç İşadamları Derneği (TÜGİAD) Başkanı Anıl Alirıza Şohoğlu, dolarizasyonun durdurulamadığı takdirde büyüme ve enflasyon hedeflerinde de ciddi sapmalar görülebileceğinin altını çizdi.

Şohoğlu, “Pandemi sürecinde uygulanan tedbirler etkili oldu, fakat daha devamlı surette belirttiğimiz üzere ekonomi dışı yapısal reformlarla desteklenmeyen ekonomik tedbirler yeteri kadar yararlı olamıyor. İşsizliği önemli oranda azaltacak, halkı tasarrufa yöneltecek, yapısal reformlarla desteklenmiş tedbirler YEP’in başarı oranını önemli oranda arttıracak ve hedeflere rahat bir şekilde ulaşılmasını mümkün kılacaktır.” dedi

"PROGRAM, TÜRKİYE'Yİ 100. YILINA YÖNELİK HEDEFLERİNE YAKLAŞTIRACAK"

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, Kovid-19 salgınının tarihte örneği görülmemiş, öngörülemeyen ve ölçülmesi oldukça zor etkileri sebebiyle, salgın öncesi 2020 yılı beklentileriyle güncel beklentiler arasında gözle görünür bir farkın ortaya çıktığını ifade etti.

Kaan, şunları kaydetti: "Salgın süreci öncesinde yüzde 5 büyüme hedeflediğimiz bir dönem olan 2020 yılı için, bugün geldiğimiz aşamada yüzde 0,3’lük bir büyüme hedefinden söz edebiliyoruz. Bir önceki YEP’te yüzde 8,5 olarak hedeflenen yılsonu enflasyon oranının yüzde 10,5 olarak güncellenmesini de aynı zaviyeden değerlendirebiliriz. Bizim kanaatimize göre bu revizeler, Türkiye ekonomisi adına kesinlikle birer başarısızlık göstergesi değil; makul ve piyasa gerçekleriyle örtüşen değişimlerdir. Yılın ikinci çeyreğinde ortalama daralma hızları yüzde 12,5 olan G20 ülkeleri içinde Türkiye, yüzde 9,9’luk daralma ile pozitif ayrışmıştı."

Gelecek yılı, YEP kapsamındaki 2022 ve 2023 dönemlerine ilişkin hedeflerin gerçekleştirilebilmesi için önemli bir fırsat olarak gördüklerini ifade eden Kaan, "2020 yılında ekonomik büyüme oranının YEP’te öngörüldüğü şekilde hafif pozitif çıkması makul bir senaryodur. Böylece 2021’de Türkiye ekonomisinin baz etkisinden dolayı yüzde 5,8’lik hedefin çok uzağına düşmeyeceği tahmin edebiliriz. Bununla birlikte, devam eden dönemde ekonomik büyümenin yüzde 5 düzeyinde gerçekleşebilmesi için hem ekonomik etkinliğin ve verimliliğin artması gerekiyor." diye konuştu.

Kaan, Kovid-19 sonrası dönemde Türkiye’nin üretim kalemlerini çeşitlendirerek tek yönlü büyümeden kaçınmasının önemini vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

"Küresel salgından olumlu ya da olumsuz etkilenen bütün sektörlerin çeşitlendirilmesi ve kriz dönemlerinde sürdürülebilirliğinin sağlanması gerekecektir. Aynı zamanda salgın sürecinde ortaya çıkan birçok tehdidi geçici olarak değerlendirilmeli, bu tehditlerden ziyade salgın sonrası dönem için gelişme potansiyeli yüksek sektörlere odaklanmalıyız.

Sorunların doğru bir şekilde tespit edildiğini ve gerçekçi tedbirlerin ortaya konulduğunu gördüğümüz 2021-2023 dönemi Yeni Ekonomi Programı, ülkemizi 2023’e hazırlayacak bir yol haritası niteliğindedir. Program kapsamında yer alan büyüme, finansal istikrar, işsizlik, cari denge, enflasyon ve bütçe dengesi hedefleri ve bu hedeflere yönelik uygulanacak birbiriyle uyumlu para ve maliye politikalarıyla ekonominin yeniden güçlü büyüme dönemine gireceğini ve Türkiye'yi 100. yılına yönelik hedeflerine yaklaştıracağını ifade edebiliriz."

"YEP, PANDEMİ ŞARTLARINA ÇÖZÜM SUNUYOR"

İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) Başkanı Ali Kopuz, 2021-2023 yıllarında uygulanacak Yeni Ekonomi Programı'nın, içinde bulunulan olağanüstü şartlar ile mücadele etmek üzerine kurgulandığına dikkati çekti.

Kopuz, “Sayın Bakanımız Berat Albayrak, geçtiğimiz dönemlerde de Yeni Ekonomi Programları açıklamış ve ülke ekonomisi ile ilgili hazırlanan orta vadeli planları ortaya koymuştu. Ancak, koronavirüs salgını tüm ülkelerin bu planlarını ve tahminlerini revize etmesine yol açtı. Yeni Ekonomi Programı, pandeminin dayattığı şartlarla mücadele etmeye uygun şekilde güncellenmiş. Pandemi dönemi şartlarına göre çözümler üretmek zorundayız. YEP de bunu başarmak üzere yola çıkıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Pandemi döneminde birden fazla sorunun baş gösterdiğini ifade eden Kopuz, şunları kaydetti:

“Bu dönemde sınırların kapandığını, ticaretin zorlaştığını, üretimin sıkıntıya girdiğini ve tüm dünyada rekor işsizlik görüldüğünü çok çabuk unutuyoruz. Bugüne kadar verilen destek ve teşviklerin de etkisiyle bu zorlu dönemde şu ana kadar başarılı bir sınav verdik. Salgının ikinci dalgası olmazsa birçok gelişmiş ülkenin aksine 2020 yılını bugün açıklanan programda da öngörüldüğü gibi pozitif büyüme ile kapatacağımıza inanıyorum."

Kopuz, pandemi dönemi sonrası gıda sektörünün stratejik önemini herkesin kabul ettiğini belirterek, “Enflasyona çok büyük etkisi bulunan gıda enflasyonunun frenlenmesi gerektiğini defaten dile getirmiştik. Yeni Ekonomi Programı’nda bu hususa özel olarak değinilmiş olması bizi ziyadesiyle memnun etti. Biz her zaman uzun vadeli planların başarıya ulaşabileceğini savunduk. Bu noktada yeni açıklanan programda daha önce tarım alanında belirlenen yol haritasının kapsamının genişletildiğini görmek, başarıya ulaşacağımızın bir kanıtı niteliğinde." şeklinde konuştu.

"ÜRETİCİLER VE İHRACATÇILAR İÇİN CİDDİ BİR ANLAMDA YOL HARİTASI NİTELİĞİNDE"

İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) Başkanı Tahsin Öztiryaki, Bakan Albayrak’ın açıkladığı Yeni Ekonomi Programı'nın üreticiler ve ihracatçılar için ciddi anlamda bir yol haritası niteliğinde olduğunu belirterek, "Hükümetimiz, bu programla ekonomideki kırılganlıkları en aza indirgemeyi hedefliyor. İstihdam, verimlilik, cari denge ve sürdürülebilir büyüme programın temellerini oluşturuyor. Önümüzdeki üç yılın rehberi niteliğinde olduğunu söylemek yanlış olmaz.” ifadelerini kullandı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Sektörler Konseyi Üyesi Rüstem Çetinkaya ise Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın açıkladığı Yeni Ekonomi Programı'nı son derece olumlu bulduğunu aktararak, "Cari denge, istihdam ve ihracat açısından önümüzdeki üç yılın yol haritasını gösteren bir program. Enflasyon ve cari dengedeki kırılganlıkları azaltacak teknoloji ve verimlilik odaklı adımlar üreticimizin ve ihracatçımızın da önünü açacak.” değerlendirmesinde bulundu.

"DİJİTAL PAZARLAMA VE E-İHRACAT ALANLARINDAKİ DESTEKLER BU PAKETLE PEKİŞMİŞ OLDU"

Diş Malzemeleri Sanayici ve İş Adamları Derneği (DİŞSİAD) Başkanı Erkan Uçar, Yeni Ekonomi Programına ilişkin şunları kaydetti:

“Geçen senenin devamı niteliğinde olması ve alınan kararların takip ve kontrol edilmesini çok olumlu buldum. Ekonominin ciddi manada yönetiliyor olduğunu görmek iş dünyası için umut verici. Ekonominin sektörel bazda ele alınması iş hayatının her alanına etki edecektir. Sektörlere dijital pazarlama ve e-ihracat alanlarında devletimizin vermiş olduğu destekler bu paketle pekişmiş oldu. Kamu alım garantili üretim teşvikinin geliştirilerek devam edilmesi ile de yerelleşme politikası ve buna bağlı olarak hemen her sektörün üretimden ihracata potansiyelinin artacak olması da başka bir sevindirici gelişme. Ayrıca kamu maliyesinin yeniden düzenlenecek olması, pandemi sürecinde sağlık profesyonellerimizin elde ettiği başarının tıbbi cihaz sektörü açısından da sürdürülebilir kılması açısından benimsiyorum."

Hırdavat Sanayici ve İş Adamları Derneği (HISİAD) Başkanı Çetin Tecdelioğlu da Yeni Ekonomi Programı'nın Türkiye'ye ve iş dünyasına hayırlı olmasını diledi.

Küresel salgının dünyada bir belirsizlik ortamı yarattığını ifade eden Tecdelioğlu, "Devletimiz sürecin başından bu yana ekonomideki kırılganlığı azaltmak adına bir dizi önlem almıştı. Bu paketle önümüzdeki üç yılın yol haritası da belirlenmiş oldu. Geçtiğimiz yılı 8,2 milyar dolar ihracatla kapatan hırdavat sektörü ve ihracatçı diğer tüm sektörler için son derece önem arz eden bir program.” değerlendirmesinde bulundu.

Armatür Derneği Başkanı Gökhan Turhan ise Yeni Ekonomi Programına ilişkin şunları kaydetti:

“Yeni Ekonomi Programı üç kritik temel üzerinde inşa edilmiş; Yeni Ekonomi, Yeni Dengelenme ve Yeni Normal. Salgın sonrasında küresel ekonomi için ‘yeni’ kavramı olmazsa olmaz çünkü dünya ticaretinde dengeler ‘yeniden’ belirlendi. Ülke olarak yeni dünya ekonomisine daha hızlı uyum sağlamamızı, hatta makro ekonomi anlamında bir adım öne geçebileceğimiz bir temaya sahip. Üreticilerimiz ve ihracatçılarımız için kritik öneme sahip olan bu program ülkemiz için de hayırlı olsun. Özellikle sanayimiz için olmazsa olmazımız e-ihracat ve KDV reformu bu programda büyük önem arz ediyor. Diğer yandan vergi ödeyen birey ve firma sayısını artırmanın önünü açacak bir vizyona sahip.”