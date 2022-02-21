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Türkiye İş Bankası, sosyal medya içerik üreticisi ve mobil uygulama geliştiricisi müşterilerine yönelik Dijital İşim Hesabı’nı hizmete sundu. Yapılan açıklamaya göre, mesleğini dijital mecralar üzerinden yapanlar, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nda yapılan değişiklik kapsamında Dijital İşim Hesabı üzerinden vergi istisnasından yararlanabiliyor.

Dijital İşim Hesabı üzerinden müşterilerin faaliyetlerinden sağladıkları kazançlar tahsil edildiğinde, işlem anında Gelir Vergisi Kanunu’nda belirtilen vergi kesintisinin otomatik olarak gerçekleştirildiği kaydedildi.

Vergi tutarlarının, izleyen ayda İş Bankası tarafından müşterileri adına Gelir İdaresi Başkanlığı’na aktarıldığı, yapılan vergi kesintilerini hesap özetlerinden takip edebilen banka müşterilerinin vergi ödemelerini otomatik olarak gerçekleştirme imkânına sahip olurken, vergi avantajından da faydalanabildikleri aktarıldı.

İstisnadan yararlanmak isteyen mükelleflerin, ikametgâhlarının bulunduğu yerdeki vergi dairesinden aldıkları “193 Sayılı Kanununun Mükerrer 20/B Maddesi Uygulamasına İlişkin İstisna Belgesi” ile İş Bankası şubelerinde Dijital İşim Hesabı açabildikleri de verilen bilgiler arasında.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nda yapılan değişiklikle, internet ortamındaki sosyal ağ sağlayıcıları üzerinden metin, görüntü, ses, video gibi içerikler sunan sosyal içerik üreticileri ile akıllı telefon veya tablet gibi mobil cihazlar için uygulama geliştirenlerin elektronik uygulama paylaşım ve satış platformları üzerinden elde ettikleri gelirlere kazanç istisnası sağlanmıştı.

Uygulamanın detayları, geçtiğimiz Ocak ayında 31717 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 318 sayılı Gelir Vergisi Tebliği’nde duyuruldu. Bu kapsama giren mükelleflere istisna dahilindeki gelirlerinin 2022 yılında 880 bin TL'ye kadar olan kısmı için %15 oranında gelir vergisi ödeme imkânı sunuldu.