2017 yılından bu yana kesintisiz şekilde sürdürülen Workup Girişimcilik Programı’nın 8'inci dönem tamamlandı.

Türkiye İş Bankası’nın ana destekçisi olduğu programın 8'inci dönem mezunu 7 girişim, online olarak gerçekleştirilen Demo Day etkinliğinde iş modellerini ve izleyecekleri yol haritalarını paylaştılar.

İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, etkinlikte yaptığı konuşmada, girişimlerin büyümesiyle yarattığı istihdam ile ülke büyümesi arasında ciddi bir pozitif korelasyon bulunduğunu, dolayısıyla girişimcilerin desteklenmesiyle ülke büyümesinin desteklenmiş olduğunu söyledi. Aran, Workup Programı’nın, bankanın girişimcilik alanındaki faaliyetlerinin en önemli parçalarından birini oluşturduğunu, bu alandaki desteği aldıkları yeni inisiyatiflerle sürekli genişlettiklerini vurguladı.

Hakan Aran, potansiyel vaat eden erken aşama girişimlere sermaye desteği sağladıkları Maxis Yenilikçi Girişim Sermayesi Yatırım Fonu’nun, girişimlerin kullanımına açtıkları API portalinin, yenilikçi fikirlerden yeni girişimler yaratan Softtech Ventures’ın, ödeme sistemi değer önerilerini çeşitlendirmek adına bir fintech girişimi olan Moka Ödeme Kuruluşu’nu satın almalarının, e-ticaret alanındaki yetkinliklerini yeni bir ekosisteme dönüştürmek amacıyla kurdukları Pazarama platformunun bankanın girişimcilik yolculuğunun dönüm noktaları olduğunu ifade etti.

'KURUM İÇİ GİRİŞİMLER BU YIL HAYATA GEÇECEK'

Farklı şube tasarımı ve özelleştirilmiş hizmet modeli ile geleneksel banka şubesinden ayrışıp, sadece startup’lara ve girişimcilik ekosistemine hizmet verecek Girişimcilik Şubesini bu yıl hayata geçireceklerini de açıklayan Aran, "Tarım, finans ve teknolojiyi buluşturan platform olma vizyonumuz dahilinde sadece tarım odaklı teknoloji girişimlerini desteklemek ve ülkemizde tarımı sürdürülebilir çözümlerle güçlendirmek üzere Workup çatısı altında WorkupAgri tarım girişimciliği programını da başlattık. Ayrıca, sürdürülebilirlik ve etki yatırımcılığı odağında, girişimcileri daha fazla desteklemek üzere ekosistemdeki paydaşlarımızdan Vehbi Koç Vakfı ve Koç Üniversitesi ile yeni bir platformu hayata geçirmek üzere güç birliği yapıyoruz" dedi.

Maxis Yenilikçi Girişim Sermayesi Yatırım Fonu’nun bu yılın Ocak ayında Workup mezunlarından Mindsite’a yaptığı 1.9 milyon TL'lik yatırım ve Temmuz ayında yine Workup mezunu portföy şirketi PCI Checklist’e yaptığı devam yatırımı ile birlikte yatırım yapılan girişim sayısının 5’e, toplam yatırım tutarının da 3.13 milyon dolara ulaştığını aktaran Aran, "Girişimciliğin sadece startup kurucularına has bir düşünce yapısı olmadığına inanıyoruz. Bu kapsamda bankamız çalışanlarının girişimci gibi hareket etme yetkinliklerinin güçlendirilmesi ve yenilikçi iş fikirlerinin ortaya çıkmasının teşvik edilmesi amacıyla Kurum İçi Girişimcilik Programımızı başlattık. Kurum içi girişimcilik programı kapsamında çalışanlarımızın kıymetli fikirlerden birkaçını, bu yıl bitmeden banka ürün gamı içerisinde ya da dışarıda kendi ayakları üzerinde duracak şekilde hayata geçirmeyi planlıyoruz" bilgisini paylaştı.

TOPLAMDA 7.2 MİLYON DOLAR YATIRIM ALDILAR

Yapılan açıklamaya göre, 107 girişimin kabul edildiği Workup Girişimcilik Programı’ndan mezun olan girişim sayısı 8'inci dönem ile birlikte 81 olarak açıklanırken, programa alınan başvuru sayısı ise 13 bin olarak bildirildi.

Mezun olan her 4 girişimden 3’ünün girişimcilik yolculuğuna devam ettiği programa dahil olan 30 farklı girişimin, şimdiye kadar toplam 7.2 milyon dolar yatırım aldığı kaydedildi.

7 EKİP MEZUN OLDU

Workup'ın 8'inci döneminden mezun olan 7 ekip ise şu şekilde açıklandı;

- The Academys: Espor sektöründe kariyer yapmak isteyenlere bir çok alanda eğitimler veren ve turnuvalar, etkinliklerle markaların espor entegrasyonunu sağlıyor



- Beklemesen: Self-service hizmet veren kahve satıcılarında, müşterilerin zamandan tasarruf edebilmesi için siparişlerini önceden oluşturup, ödemelerini sağladıkları, sonrasında müşterinin siparişini kendisinin teslim aldığı bir pazaryeri platformu olarak faaliyet gösteriyor

- Ecording: Kendi geliştirdikleri insansız hava araçları ile insanların ulaşamadığı, ağaçlandırılması gereken alanlara tohum topu atışları yaparak küresel iklim krizine karşı sürdürülebilir ve inovatif çevre teknolojileri geliştiren bir sosyal girişim

- Efilli: Web siteleri tarafından kullanılan çerezlerle ilgili izinlerin kolay ve anlaşılır bir şekilde toplanmasını sağlayan çerez yönetimi platformu

- Finfree: Yatırımcıların yalın bir yatırım deneyimi ile Türkiye ve Amerika borsalarında işlem gören hisse senetlerine yatırım yapabilmesini amaçlayan, eğitim, temel analiz ve portföy takibi araçları ile zengileştirilmiş yeni nesil mobil yatırım platformu

- Livad: Geliştirdiği canlı yayın reklam teknolojileri sayesinde yayıncıların içeriklerini düzenli olarak paraya dönüştürmelerini, markaların ise Z kuşağına etkili biçimde ulaşmalarını sağlamayı hedefliyor

- RBS: Son kullanıcıya hizmet veren şirketlere bulut tabanlı hazır iş modelleri sunan bir servis platformu.