İş Bankası'nın Genel Energy'deki payı yükseldi

İş Bankası'nın Genel Energy sermayesindeki payı yüzde 19.06'ya yükseldi. Banka'dan konu ile ilgili Kamuoyunu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada şu bilgiler verildi: "Hisseleri Londra Borsası'nda işlem gören Genel Energy Plc sermayesindeki yüzde 12,28 oranındaki payın, alacağımıza mahsuben toplam 66.981.092,32 GBP bedel üzerinden Bankamıza devri gerçekleştirilmiştir. Şirket sermayesindeki nihai payımız yüzde 19,06'ya ulaşmıştır. "

"Günün manşetlerini ve en çok okunan haberlerini her sabah e-postanızdan takip etmek için Habertürk bültene üye olun."