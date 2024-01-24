İş Bankası'ndan finansal okuryazarlığı artıracak iş birliği

REKLAM advertisement1

İş Bankası, F-Ray FinTech ile finansal okuryazarlığı artırma ve borsa yatırımcılarına katkıda bulunma hedefi ile bir işbirliğine imza attığını duyurdu.

Yapılan açıklamaya göre, F-Ray FinTech tarafından geliştirilen "İş’in Temeli Analiz Platformu", hisse senetlerinin detaylı bilanço analizlerine, kapsamlı filtreleme ve puanlama seçeneklerine, sektörel analizlere, halka arz ve temettü bilgileri gibi onlarca farklı analiz aracına görselleştirme teknikleriyle, hızlı ve kolay erişim sağlıyor. Böylelikle yatırım kararlarının bilgiye dayalı olarak şekillendirilmesine katkıda bulunuyor.

Öte yandan, Türkiye İş Bankası ile F-Ray FinTech arasındaki iş birliğiyle tüm İş Bankası müşterilerinin, Borsa İşlem Platformu’na giriş yaptıktan sonra "İş’in Temeli" uygulamasına ücretsiz olarak erişebilecekleri de kaydedildi.

İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran konuyla ilgili yaptığı açıklamada, finansal teknoloji alanındaki yenilikçi yaklaşımlarını sürdürdüklerini belirterek, yatırımcılara finansal okuryazarlık konusunda destek olmak, finansal bilgiye erişimi artırmak ve yatırım kararlarını bilinçli bir şekilde alabilmelerine yardımcı olmak amacıyla bu platformu hayata geçirdiklerini söyledi.

Platformda iş birliği yaptıkları teknoloji girişiminin aynı zamanda İş Bankası Workup Girişimcilik Programı mezunu olmasından iftihar duyduklarını ifade eden Aran, "Girişimcilerimizin, yol arkadaşlarımızın başarıları bizi gururlandırıyor ve iş birliğimizin bu tür inovatif çözümlerle meyvesini vermesi, Türkiye'nin finansal teknoloji alanındaki ilerlemesine katkıda bulunuyor. Kendisi de bir girişim olarak hayata geçen ve bu yıl 100. Kuruluş yıldönümünü kutlayacak olan Bankamız hem girişimcilik ekosistemini besliyor hem de ekosistemden besleniyor" dedi.