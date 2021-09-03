İş Bankası’nın ana kredi kartı markası olarak hayata geçen Maximum, 20 yılı geride bıraktı. 20'inci yaşını kutlayan Maximum Kart'ın yeni yol haritasını sanatçı Zeki Müren’i canlandırdığı oyunculuğu ile Çağlar Çorumlunun anlatacağı bildirildi.
İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Yalçın Sezen, "Geride bıraktığımız bu 20 yılda, müşterilerimizin yalnızca ödeme ihtiyaçlarını karşılayan bir kredi kartı değil, sinemadan müziğe, spordan sanata, alışverişten seyahate kullanıcılara farklı alanlarda ayrıcalıklar sunan, günün koşullarına uygun fizikselden dijitale kullanım alanı sağlayan yaşam dostu olduk. ‘Benim Maximum’um’ yol haritamızla birlikte, her bir müşterimizin Maximum markamıza ‘benim’ diyebilecek kadar yakın hissetmesini sağlamak için, kişiye özel sunduğumuz deneyimler ve somut faydalar, düşlerini gerçekleştirmek için sunduğumuz fırsatlar, değerleriyle uyumlu ürün ve hizmetlerle ilk akla gelen ödeme sistemi markası olma yolundaki iddiamızı pekiştiriyoruz" dedi.
Yapılan açıklamaya göre, Maximum Kart’ın oyuncu Çağlar Çorumlu’nun canlandırdığı sanatçı Zeki Müren karakteri ile kurgulanan yeni kampanyası, TV ve dijital mecralar başta olmak üzere izleyiciler ile buluşuyor.
Öte yandan, İş Bankası'nın Zeki Müren'in hatırasına olan saygısını, sanatçının mirasını emanet ettiği Türk Eğitim Vakfı ve TSK Mehmetçik Vakfı'na destek olarak gösterdiği de kaydedildi.
Ayrıca İş Bankası, Maximum Kart’ın 20. yılına özel olarak 1-30 Eylül 2021 tarihleri arasında geçerli olacak şekilde bir çekiliş kampanyası düzenliyor. Kampanyada, Maximum Kartlar ile yapılacak her 100 TL ve üzerindeki alışverişte, 100 TL’nin katları için birer çekiliş hakkı kazanılacak. Kampanya koşullarını yerine getiren müşteriler arasında gerçekleştirilecek çekilişle 1.000 adet müşteriye 2.000’er TL tutarında MaxiPuan hediye edilecek.
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