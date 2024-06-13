İş Bankası “Karneni Göster Kitabını Al” kampanyası 17 yaşında

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Türkiye İş Bankası, çocuklarımızın küçük yaşlardan itibaren kitap okuma alışkanlığı kazanması, hayal güçlerinin gelişmesi, merak duygularının artması, bilim ve sanatla gelişimlerinin desteklenmesi amaçlarıyla 2007-2008 öğretim yılı sonunda başlattığı “Karneni Göster, Kitabını Al” kampanyasını 100. kuruluş yıldönümünde 17. kez gerçekleştiriyor.

Kampanya için İstanbul Şubesinde düzenlenen etkinliğe katılan çocuklara kitapları İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran ile Banka yönetim ve icra kurulu üyeleri tarafından armağan edildi.

Tarih ve bilim temalı iki kitap… 17 yıllık kampanyada öğrencilerle buluşturulan toplam kitap sayısı 17 milyonu aşarken, bu yıla özel olarak Kültür Yayınları ve İş Sanat iş birliğinde iki kitap hazırlandı. “Çocuklar Soruyor Tarih Dede ve Bilge Öğretmen Anlatıyor” kitabında; İş Bankası tarihi, farklı alanlardaki iştiraklerinin çalışmaları, bankacılığa dair kavramlar ve 1924-2024 yılları arasındaki dönemde Banka ve ülke ekonomisinin gelişimine dair bilgiler aktarılıyor. Kitapta Darüşşafakalı öğrencilerin sorduğu soruların yanıtları, Doğan Çetinkaya ve Bilge Seçkin Çetinkaya tarafından yanıtlandı. Düzenlemesi Yekta Kopan tarafından yapılan kitap, Burcu Ural Kopan tarafından yayına hazırlandı.

Çocuklara bilimi sevdirecek ve bilime merak uyandıracak şekilde hazırlanan diğer kitap ise “Aklıma Bir Soru Geldi” başlığını taşıyor. Muzaffer Özgüleş tarafından hazırlanan kitabın önsözü Cambridge Üniversitesi Fizik Bölümü Başkanı Prof. Dr. Mete Atatüre tarafından kaleme alındı. REKLAM “Karneni Göster Kitabını Al kampanyamız 100. yılımızda daha da anlamlı” İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, kampanyaya dair yaptığı açıklamada, Bankanın 100. kuruluş yıl dönümünün coşku ve heyecanını yaşadıkları 2024 yılında, 17.’si düzenlenen Karneni Göster Kitabını Al kampanyasının ayrı bir anlam ve önemi bulunduğunu vurguladı.

Aran, “Geçen yıl Cumhuriyetimizin 100. yılında Cumhuriyetimize dair bir kitap armağan etmiştik. Bu yıl ise iki kitabımızı çocuklarımızla buluşturuyoruz. İlkinde, Bankamızın 100 yıllık gelişimini çocuklarımıza aktarıyoruz. İkinci kitabımız ise ilk olarak 6 Şubat deprem felaketlerinden etkilenen illerde başlattığımız Bilim Kuşağı Atölyeleri çalışmamızı destekleyen; bilimi sevdiren ve bilimsel düşünceyi yerleştirmeye yönelik bir çalışma” diye konuştu. Son ders zilinin çalmasıyla tatile girecek tüm öğrencilerin hem dinlenecekleri hem de eğlenecekleri bir yaz geçirmeleri temennisinde bulunan Hakan Aran, çocukların her iki kitabı da zevkle okumasını diledi.

Kitaplar hem şubelerde hem Kumbara dergisi portalında Öğrenciler kitaplara İş Bankası şubelerinin yanı sıra Kumbara dergisi portalı (www.kumbaradergisi.com) ve Kumbara Dergisi mobil uygulaması üzerinden de erişebilecek. Yatılı bölge okulları, sevgi evleri, çocuk ve gençlik kapalı cezaevlerindeki çocuklara da kitap gönderiminin yapılacağı kampanyada, Braille alfabesi ile basılı kitaplar da görme engelli çocukların eğitim gördüğü okullara ulaştırılacak. “Karneni Göster, Kitabını Al” kampanyası 17 yaşında…

İş Bankası’nın kampanyayla bugüne kadar armağan ettiği kitaplar şöyle: 2008 yılında “Alice Harikalar Diyarında”, 2009 yılında “Yazarlarımızdan Masallar ve Öyküler”, 2010 yılında “Yazarlarımızdan Öyküler”, 2011 yılında “Halime Kaptan” ve “Küçük Mavi Gezegen”, 2012 yılında “Sait Faik’ten Çocuklara Hikâyeler”, 2013 yılında "Aziz Nesin'den Çocuklara En Güzel Öyküler", 2014 yılında "Yazarlarımızdan Öyküler” , 2015 yılında “Şairlerimizden Seçme Şiirlerle - Şiir Dünyasına Yolculuk" ile "Depremden Korkmuyorum - Nasıl Korunacağımı Biliyorum",

2016 yılında “Mars’a Nasıl Giderim? - Bilim Yolunda Eğlenceli Adımlar”, 2017 yılında "Astronotlar Üşür Mü? - Bilim Yolunda Eğlenceli Adımlar", 2018 yılında "Robotlar Hapşırabilir mi? - Bilim Yolunda Eğlenceli Adımlar", 2019 yılında "Siyah İnci" 2020 yılında “Dünya’nın Merkezine Yolculuk”, “Doktor Ox’un Deneyi”, “Define Adası”, “Türk Bilim İnsanları Kuzey Kutbunda” 2021 yılında “Bambi”, “Kayıp Dünya”, “İklim Hakkında Konuşalım” 2022 yılında “Sherlock Holmes'un Maceraları” ve “Gizli Bahçe”

2023 yılında “Çocuklar Soruyor Tarih Dede Anlatıyor