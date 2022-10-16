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İş Bankası güncel emekli promosyonu: Ödemeler güncellendi! 2022 İş Bankası emekli promosyon ödemeleri ne kadar, kaç TL oldu?

7.500 TL'ye varan promosyon imkanı! İş Bankası emekli promosyon ödemeleri...

Temmuz ayında yapılan emekli zammı sonrasında binlerce SSK ve Bağ-Kur emeklisi maaş promosyonu ile ek gelir elde etmeyi amaçlarken bankalar promosyon kampanyalarında ödeme güncellemesine gidiyor. İşte 2022 Ekim ayı İş Bankası emekli promosyon ödemeleri...

16.10.2022 - 11:50 | Güncelleme: ABONE OL

  • Emekli promosyon kampanyaları tüm hızıyla devam ederken İş Bankası ekim ayı emekli promosyon ödemeleri hakkında araştırmalar arttı. Binlerce emekli hangi bankanın ne kadar promosyon verdiğini merak ediyor. İşte İş Bankası emekli maaşı taşıma ve güncel kampanyalar hakkında merak edilen sorular ve yanıtları...

     

     

  • İŞ BANKASI PROMOSYON ÖDEMESİ NE KADAR?

    SGK emeklileri, emeklilik döneminde bankacılık işlemlerini kolay ve hızlı gerçekleştirmenin rahatlığını İş Bankası ayrıcalıkları ile yaşıyor.

    T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile yapılan anlaşma ile 1 Eylül 2022 - 31 Ekim 2022 tarihleri arasında geçerli kampanya çerçevesinde ilk emekli maaş ödemesi için İş Bankası'nı tercih eden veya mevcut emekli maaşını İş Bankası'na taşıyan SGK emeklileri (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) 7.500 TL’ye varan promosyon ödemesinden faydalanabiliyor. Üstelik SGK emekli maaşını İş Bankası'na taşıyanlar, Maximum Kart ve ek kartları için ücret ödemiyor, birçok ayrıcalık ve avantajdan da yararlanabiliyor.

    Yurt geneline yaygın Şube ve Bankamatiklerimiz aracılığı ile emekli maaşına kolayca ulaşmak isteyen tüm emeklilerimiz, İnternet Şubesi'nden ve İşCep’ten emekli maaşlarını taşıyabilir, emekli promosyon başvurusunda bulunabilir ve tüm emekli maaş işlemlerini gerçekleştirebilirler ya da en yakın İş Bankası şubesinden emekli maaşlarını kolayca taşıyabilirler.

  • EMEKLİ MAAŞIMI İŞ BANKASI'NDAN NASIL ALIRIM?

    Yeni emekli olacaklar; SSK veya Bağkur’dan emekli olacaklar ise SGK İl Müdürlüklerine şahsen başvurarak İş Bankası’nı tercih edebiliyor.

    Emekli Sandığı’ndan emekli olacaklar ise, çalışmakta oldukları kuruma verecekleri dilekçede maaş ödemelerine aracılık edecek banka olarak İş Bankası’nı seçebiliyor.

    Bu işlemlerin ardından yapılması gereken, yalnızca İşCep, İnternet Şubesi veya İş Bankası şubeleri aracılığıyla emekli maaşını İş Bankası'ndan almak istediği hesabı belirlemek için talimat vermek ve promosyon başvurusunda bulunmak.*

    (*) Yeni emekli olan kişilerin ilk maaş, ikramiye ve diğer ödemeler adı altında İş Bankası'na gönderilen ödemelerini almak üzere öncelikle Şubelerimize müracaat etmesi gerekmektedir.

  • Emekli Maaşı İş Bankası'na Nasıl Taşınır ve Emekli Promosyonu Nasıl Alınır?

    Şubeye gitmeden İşCep, İnternet Şubesi aracılığı ile kolayca; ya da dilerseniz İş Bankası şubelerine uğrayarak emekli maaşınızı İş Bankası'na taşıyabilir ve promosyon başvurusunda bulunabilirsiniz. Emekli maaşınızı farklı bir bankadan yada PTT aracılığı ile alıyorsanız ve maaşınızda hiçbir bloke bulunmuyorsa, maaş taşıma ve promosyon başvurusu işlemleriniz için şubelere başvurmanıza gerek bulunmamaktadır.

    Şubeye gitmeden İşCep ve İnternet Şubesi maaş taşıma ve promosyon başvurusu için takip edebileceğiniz adımlar aşağıdaki gibidir:

    İşCep > Başvurular > Emekli Maaş İşlemleri > Maaş Taşıma ve Talimat Verme

    İşCep > Başvurular > Emekli Maaş İşlemleri > Promosyon Başvurusu

    İnternet Şubesi > Başvuru - Ürünler > Emekli Maaş İşlemleri > Maaş Taşıma ve Talimat Verme

    İnternet Şubesi > Başvuru - Ürünler > Emekli Maaş İşlemleri > Promosyon Başvurusu

    Ayrıca şubeye gelmeden, e-Devlet’ten banka değişikliği işleminizi gerçekleştirebilirsiniz. e-Devlet’e İnternet Şubesi ve İşCep aracılığıyla herhangi bir şifreye gerek duymadan giriş yapabilirsiniz. Maaş taşıma işleminiz ardından İşCep, İnternet Şubesi, Telefon Şubesi ve İş Bankası şubeleri aracılığı ile talimatlarınızı hızlıca verebilirsiniz.

  • HANGİ EMEKLİ MAAŞI TÜRLERİ PROMOSYON ALABİLİR?

    Bankamız ile T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) arasındaki anlaşma kapsamında; 1 Eylül 2022 – 31 Ekim 2022 tarihleri arasında geçerli kampanya çerçevesinde ilk maaş ödemesi için İş Bankası'nı tercih eden veya mevcut emekli maaşını İş Bankası'na taşıyan SGK emeklileri (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) Bankamızdan promosyon alabilirler.

    EMEKLİ PROMOSYON ÖDEMESİ NE ZAMAN YAPILIR?

    SGK Emekli maaşını İş Bankası’na taşıyan SGK emeklilerine,

    3 yıl süre ile emekli maaşlarını İş Bankası aracılığıyla almayı taahhüt etmeleri halinde

    İş Bankası hesaplarına yapılacak ilk maaş ödemesinin* ardından promosyon ödemesi yapılacaktır.

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