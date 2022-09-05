İş Bankası promosyon ödemesi

İş Bankası emekli promosyon ödemesi ne kadar, kaç TL? İş Bankası emekli maaşı nasıl taşınır?

Bankaların promosyon ödemeleri değişkenlik gösterdiği için vatandaşlar kendilerine en uygun ödeme yöntemi, ödeme miktarı olan bankayı araştırıyor. 26 Temmuz'dan beri zamlı emekli maaşları yatıyor ve bankaların promosyon yarışı o tarihten beri devam ediyor. Peki, İş Bankası emekli promosyon ödemesi ne kadar, kaç TL? İş Bankası emekli maaşı nasıl taşınır? İşte merak edilen soruların yanıtları...

İŞ BANKASI PROMOSYON ÖDEMESİ NE KADAR?

İş Bankası tarafından yapılan duyuru şu şekilde;

Emeklilere İşCep üzerinden maaş taşıma ve promosyon talebinde bulunma kolaylığı sağlayan Türkiye İş Bankası, düzenlediği kampanya ile emekli maaşını İş Bankası'na taşıyanlara 7.500 TL'ye varan promosyon alma imkânı ve ek ayrıcalıklar sunuyor.

1 Eylül- 31 Ekim 2022 tarihleri arasında geçerli kampanya kapsamında ilk emekli maaş ödemesi için İş Bankası'nı tercih eden veya mevcut emekli maaşını 3 yıl boyunca İş Bankası aracılığıyla almak üzere taahhüt veren SGK emeklileri (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) 1.500 TL'den düşük maaşlar için 5.000 TL, 1.500 - 2.500 TL arası maaşlar için 6.250 TL, 2.500 TL ve üzerinde maaşlar için 7.500 TL nakit promosyon ödemesi alıyor.

7.500 TL'ye varan promosyon imkânının yanı sıra emekli tanıdığını İş Bankası'na getiren İş Bankası müşterilerine, Pazarama'da geçerli 500 TL'ye varan MaxiPuan da hediye ediliyor.

İŞ BANKASI MAAŞ TAŞIMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

Eğer emekli maaşınızı İş Bankası'na taşımak istiyorsanız şubelere gitmeden bu işlemi mobil uygulama üzerinden gerçekleştirebilirsiniz. İşCep uygulamasını yükleyerek emekli maaşınızı taşıma işlemini yapabilirsiniz. Tüm bunların yanında İş Bankası şubelerine uğrayarak maaşınızı taşıyabilir ve promosyon başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz.