İş Bankası emekli promosyon kampanyası güncellendi!

İŞ BANKASI EMEKLİ PROMOSYON KAMPANYASI

T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile yapılan anlaşma ile 1 Kasım 2022 - 30 Kasım 2022 tarihleri arasında geçerli kampanya çerçevesinde ilk emekli maaş ödemesi için İş Bankası'nı tercih eden veya mevcut emekli maaşını İş Bankası'na taşıyan SGK emeklileri (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) 7.500 TL’ye varan promosyon ödemesinden faydalanabiliyor. Üstelik SGK emekli maaşını İş Bankası'na taşıyanlar, Maximum Kart ve ek kartları için ücret ödemiyor, birçok ayrıcalık ve avantajdan da yararlanabiliyor.

Yurt geneline yaygın Şube ve Bankamatiklerimiz aracılığı ile emekli maaşına kolayca ulaşmak isteyen tüm emeklilerimiz, İnternet Şubesi'nden ve İşCep’ten emekli maaşlarını taşıyabilir, emekli promosyon başvurusunda bulunabilir ve tüm emekli maaş işlemlerini gerçekleştirebilirler ya da en yakın İş Bankası şubesinden emekli maaşlarını kolayca taşıyabilirler.