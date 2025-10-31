Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        BIST 100 10.971,52 %1,24
        DOLAR 42,0491 %0,21
        EURO 48,4973 %-0,26
        GRAM ALTIN 5.414,73 %-0,29
        FAİZ 40,01 %-0,32
        GÜMÜŞ GRAM 65,99 %-0,08
        BITCOIN 109.825,00 %2,15
        GBP/TRY 55,2316 %-0,08
        EUR/USD 1,1530 %-0,30
        BRENT 64,98 %0,00
        ÇEYREK ALTIN 8.853,08 %-0,29
        Haberler Ekonomi Para İş Bankası'nın aktif büyüklüğü 4.2 trilyon liraya ulaştı - Para Haberleri

        İş Bankası'nın aktif büyüklüğü 4.2 trilyon liraya ulaştı

        İş Bankası'nın aktif büyüklüğü Eylül 2025 itibarıyla 4.2 trilyon liraya ulaştı. Banka yılın ilk 9 ayında 44 milyar TL kâr elde etti. Mali sonuçları değerlendiren İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran sağlam özkaynak ve finansal yapısıyla ikinci yüzyıllarına güçlü bir başlangıç yaptıklarını belirtti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.10.2025 - 19:33 Güncelleme: 31.10.2025 - 19:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        İş Bankası'nın aktif büyüklüğü 4.2 trilyon liraya ulaştı
        ABONE OL
        ABONE OL

        2025 yılı üçüncü çeyrek mali sonuçlarını açıklayan Türkiye İş Bankası, Eylül 2025 itibarıyla aktif büyüklüğünü 4,2 trilyon TL seviyesine taşıdı.

        Ekonomiye sağladığı toplam kaynak tutarı 2,2 trilyon TL nakdi, 823 milyar TL gayrinakdi kredi olmak üzere 3 trilyon TL’yi aşan Banka, ihracat başta olmak üzere ekonominin lokomotif ve dönüştürücü alanlarını desteklemeye devam etti.

        İş Bankası’nın toplam mevduatı Eylül 2025 döneminde 2,9 trilyon TL olarak gerçekleşirken, TL mevduat hacmi 2024 yıl sonuna göre yüzde 31,5 oranında artarak 1,6 trilyon TL oldu. Banka, yılın ilk 9 ayında TL ticari mevduat hacmini yüzde 52 artışla 622 milyar TL’ye yükseltti.

        REKLAM

        Banka, bu dönemde, ekonominin temel yapı taşı olan KOBİ’lerin dönüşüm ihtiyaçları başta olmak üzere ülke ekonomisinin hizmetine sunma amacıyla uluslararası piyasalarda 500 milyon ABD doları tutarında katkı sermaye niteliğinde tahvil ihracı gerçekleştirdi.

        "İKİNCİ YÜZYILA GÜÇLÜ BİR BAŞLANGIÇ YAPTIK"

        İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, 2025 Eylül ayı itibarıyla açıklanan finansal sonuçlara ilişkin değerlendirmesinde, sağlam özkaynak ve finansal yapısıyla ikinci yüzyıllarına güçlü bir başlangıç yaptıklarını, “Geleceğin Bankası” vizyonu ile yapay zekâ, girişimcilik, yeşil dönüşüm, dijitalleşme odaklı stratejik yatırımlarla uzun vadeli değer yaratma misyonu ile hareket ettiklerini vurguladı.

        İleri teknolojinin, üretken yapay zekânın şekillendirdiği günümüz dünyasında günün koşullarına paralel olarak yapay zekâyla, yüksek teknolojiyle uyumlu iştirak anlayışını yeni nesil iştiraklerle çok daha güçlü bir yapıya evrilttiklerini belirten Aran, şöyle dedi:

        “Teknoloji ve sürdürülebilirlik ekseninde hayata geçirdiğimiz Yapay Zeka Fabrikası, İş Enerji gibi yeni nesil iştiraklerimizi, 15,5 milyon kullanıcıya ulaşan ve üst üste üçüncü kez Dünyanın En İyi Mobil Bankacılık Uygulaması seçilen mobil uygulamamız İşCep’i bizi geleceğe taşıyacak ve global çaptaki hedefleri gerçekleştirmemiz noktasında sinerji yaratacak önemli varlıklarımız olarak görüyoruz. Bu sayede yarattığımız sinerji, özellikle ikinci yüzyılımızda ulaşmak istediğimiz ‘dünyada en geniş coğrafyada en fazla müşteriye dokunan, hisse değeri en yüksek bankalardan biri olma’ hedefimize bizi daha da yakınlaştırıyor. Geleceğe uzanan stratejik adımlarımız bir taraftan Bankamızın küresel ölçekteki vizyonunu güçlendirirken bir taraftan da sağlanacak yeni kaynaklar ve yatırımlar aracılığıyla ülkemizin sürdürülebilir kalkınmasına, ekonomik büyümesine ve toplumsal refahına daha fazla katkı sağlamamıza imkân tanıyor.”

        Eylül 2025’te özkaynak büyüklüğü 381 milyar TL’ye yükselen, güçlü sermayesini yüzde 18 seviyesindeki sermaye yeterlilik oranı ile koruyan Türkiye İş Bankası, yılın ilk 9 ayında 44 milyar TL düzeyinde kâr elde etti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Faciadan sonra 12 bina mühürlendi!
        Faciadan sonra 12 bina mühürlendi!
        "Venezuela'ya yönelik saldırı planlamıyorum"
        "Venezuela'ya yönelik saldırı planlamıyorum"
        Sergen Yalçın'ın derbi 11'i!
        Sergen Yalçın'ın derbi 11'i!
        İETT otobüsünde bıçaklı saldırı! Can kaybı var!
        İETT otobüsünde bıçaklı saldırı! Can kaybı var!
        31 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        31 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Karısını boğazını keserek öldürmüştü! Tahliye kararı kaldırıldı!
        Karısını boğazını keserek öldürmüştü! Tahliye kararı kaldırıldı!
        PFDK, 'bahisçi' hakemlerin cezalarını açıkladı!
        PFDK, 'bahisçi' hakemlerin cezalarını açıkladı!
        ABD vizelerinde bekleme süresi kısaldı
        ABD vizelerinde bekleme süresi kısaldı
        Kartalkaya davasında karar!
        Kartalkaya davasında karar!
        Kuyruklu yıldız 'Lemmon' Bitlis semalarında görüntülendi
        Kuyruklu yıldız 'Lemmon' Bitlis semalarında görüntülendi
        "Uçlarda gezen bir adamı oynamak kolay değil"
        "Uçlarda gezen bir adamı oynamak kolay değil"
        Sıcaklıklar yüksek, yağış beklenmiyor!
        Sıcaklıklar yüksek, yağış beklenmiyor!
        Aslantepe'de dev randevu!
        Aslantepe'de dev randevu!
        Dev maçın kader adamları!
        Dev maçın kader adamları!
        Alışveriş turizmi yükselişte, iş için giden düşüşte
        Alışveriş turizmi yükselişte, iş için giden düşüşte
        Kahire'de 1 milyar dolarlık dev müze, 20 yılın ardından açılıyor
        Kahire'de 1 milyar dolarlık dev müze, 20 yılın ardından açılıyor
        Oğluna elektronik kelepçe taktırdı
        Oğluna elektronik kelepçe taktırdı
        Dünya devlerinde işten çıkartma furyası
        Dünya devlerinde işten çıkartma furyası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Habertürk Anasayfa