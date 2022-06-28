Irmak Arıcı'dan yeni şarkı

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Irmak Arıcı, yeni çalışmasında başarılı isimlerle bir araya geldi. Arıcı, sözü ve müziği Oğuzhan Koç ile Çağrı Telkıvıran imzalı "Kim Haklı"yı seslendirdi.



Irmak Arıcı, yeni şarkısının klibinde de enerjik ve renkli görüntülerine yer verdi. Ahmet Can Tekin yönetmenliğinde kliplenen "Kim Haklı", 29 Haziran Çarşamba günü tüm dijital platformlarda yerini alacak.