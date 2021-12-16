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Irmak Arıcı: Babam 'Bir daha bu eve gelemezsin!' dedi'

Mustafa Ceceli ile düet yaptığı 'Mühür' ile adını duyuran Irmak Arıcı, şarkıcı olmak istediğini ailesine anlattığında karşılaştığı tepkiyi anlattı. Arıcı, "Babam müzik yapacağımı öğrenince 'Bu kapıdan çıktığında bir daha gelemezsin!' dedi" ifadelerini kullandı

16.12.2021 - 16:00 | Güncelleme: FİSKOS
HABERTURK.COM

  • Şarkıcı Irmak Arıcı, sunuculuğunu İpek Açar'ın üstlendiği 'İpek Yolu' programının bu haftaki konuğu oldu. Arıcı, hakkında merak edilenleri anlattı. 

  • "ORTAOKULDA ŞARKI SÖZÜ YAZIYORDUM"

    Mustafa Ceceli ile düet yaptığı 'Mühür' şarkısı ile adını duyuran Irmak Arıcı, müzik yolculuğu sorulunca şu ifadeleri kullandı:

    Babam bağlama çalıyordu, ablam da müzik öğretmeni. Ortaokulda şarkı sözü yazıyordum, yazma aşkım okulda başladı. Annemle babam Türk Sanat Müziği korosuna gidiyorlardı. 6 yıl onlarla koroya gidip, geldim. Yeni nesil olarak adım geçse de Türk Sanat Müziği'ni, türküyü çok severim daha kıymetli geliyor bana. Babam müzik yapacağımı öğrenince 'Bu kapıdan çıktığında bir daha gelemezsin!' dedi.

  • Veterinerlik üzerine eğitim alan 26 yaşındaki şarkıcı, daha sonra sözlerini "Kurtlar sofrasıydı, haklıydı. Veterinerlikte de kurtlar sofrası vardı. Ama babam şimdi mutlu." şeklinde sürdürdü.

  • "VETERİNERLİK YAPMAK İSTİYORUM"

    Veterinerlik de yapmak istediğini belirten Arıcı, "Veteriner hekimlere daha çok değer verilmesini istiyorum. Okurken de çalışırken de çok zor bir meslek. Derdini anlatamayan canlarla uğraşıyorlar. Veterinerlik yapmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

  • TRAFİKTE TARTIŞTIĞI KİŞİNİN YÜZÜNE TÜKÜRMÜŞTÜ

    Öte yandan Irmak Arıcı, geçtiğimiz ağutos ayında trafikte yol verme meselesi yüzünden tartıştığı kişinin yüzüne tükürmüştü.

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