"PSİKOLOJİM BOZULDU"

Arıcı, "Gerçekten çok üzücü bir olay yaşadım. O olay görüldüğü gibi değildi. Bana yapılan ağır hakaret ve taciz sonrasında karşıya verdiğim tepkiydi. Olaydan sonra psikolojim bozuldu, sonrasında da kendimi ifade edemedim. İnsanlar da beni çok yanlış anladı bu yüzden. Çok üzüldüm ve çok yıprandım." ifaderlerini kullanmıştı.