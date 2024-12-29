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        Haberler Dünya İrlanda, İsrail'in saldırılarından endişe duyuyor | Dış Haberler

        İrlanda, İsrail'in Gazze'nin kuzeyindeki son büyük hastaneye saldırılarından endişe duyduğunu açıkladı

        İrlanda Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Savunma Bakanı Micheal Martin, İsrail'in Gazze'nin kuzeyindeki son büyük hastaneye yönelik saldırıları ile hastane çalışanlarının gözaltına alınmasından derin endişe duyduğunu belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2024 - 23:30 Güncelleme: 29.12.2024 - 23:30
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        İrlanda, İsrail'in saldırılarından endişe duyuyor
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        Martin, yaptığı yazılı açıklamada, "Dünya Sağlık Örgütünün, İsrail ordusunun düzenlediği saldırıda Gazze'nin kuzeyindeki son büyük hastanenin de kullanılamaz hale gelmesi ve hastane müdürü de dahil olmak üzere personelinin gözaltına alınması yönündeki raporlarından derin endişe duyuyorum." ifadesini kullandı.

        Dünya Gıda Programının, Gazze'de saldırılar sürdükçe gıda güvenliğinin sağlanamayacağına ilişkin uyarısına da değinen Martin, "Uluslararası insancıl hukuka tüm taraflarca her zaman saygı gösterilmeli. Hastaneler, sağlık kuruluşları ve insani yardım görevlileri korunmalıdır." değerlendirmesini yaptı.

        "Saldırıların ve siviller ile masum çocuklara yönelik katliamların hemen durması gerekiyor." ifadesini kullanan Martin, acil ateşkes, esirlerin salıverilmesi ve insani yardımların Gazze'deki tüm bölgelere ulaştırılması çağrısını da yineledi.

        İsrail ordusu, 27 Aralık'ta Gazze'nin kuzeyindeki son hastane olan Kemal Advan Hastanesini kuşatma altına almış, sağlık personelini ve yaralıları zorla dışarı çıkarmıştı.

        Baskın düzenlenen hastanenin bazı bölümlerini ateşe veren İsrail ordusu, hastane müdürü Hüsam Ebu Safiyye'yi de gözaltına almıştı.

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