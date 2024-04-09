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        Haberler Dünya İrlanda'da lider belli oldu: Simon Harris en genç başbakan unvanını kazandı

        İrlanda'da lider belli oldu: Simon Harris en genç başbakan unvanını kazandı

        İrlanda'da iktidardaki Fine Gael partisinin lideri Simon Harris, parlamentoda yapılan oylamada başbakan seçildi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya "Eylemlerinizden iğreniyoruz" demesiyle gündeme gelen Harris, tarihe geçerek ülkesinin en genç başbakanı oldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.04.2024 - 18:28 Güncelleme: 09.04.2024 - 18:28
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        İrlanda'da başbakan belli oldu
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        37 yaşındaki Simon Harris, geçen ay İrlanda Başbakanı Leo Varadkar'ın sürpriz istifasının ardından yapılan oylamada, 69'a karşı 88 oyla ülkenin en genç başbakanı olarak tarihe geçti.

        Yeni Başbakan Harris, parlamentonun alt kanadında oylamanın ardından İrlanda Cumhurbaşkanı Michael Higgins'i resmi konutunda ziyaret etti.

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        Harris, Cumhurbaşkanı Higgins'in onayının ardından resmen ülkenin yeni Başbakanı oldu.

        Simon Harris, X'ten yaptığı paylaşımda, "Herkes için Başbakan olacağım; tüm halkımızın umutlarını, hayallerini ve özlemlerini gerçekleştirmek için her gün çalışacak bir Başbakan..." ifadesini kullandı.

        Varadkar'ın 20 Mart'ta hükümet ve partideki görevinden istifa etmesi üzerine Harris, 24 Mart'ta iktidardaki Fine Gael'in yeni lideri seçilmişti.

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        EN GENÇ MİLLETVEKİLİ UNVANINI DA TAŞIYOR

        İlk olarak 2009'da, bir belediye meclis üyesi adayının aldığı en yüksek oy oranıyla Wicklow Belediye Meclisi üyeliğine seçilen Harris, 25 yaşında milletvekili seçilmişti.

        Ülkenin aynı zamanda en genç milletvekili unvanını da taşıyan Harris, 29 yaşında Sağlık Bakanı olmuştu.

        Harris, 2020'de Yüksek Öğrenim, Araştırma, Yenilik ve Bilim Bakanlığına getirilmişti.

        *Haberin görseli AP tarafından servis edilmiştir.

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