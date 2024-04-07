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        Haberler Dünya İrlanda'da başbakan olmaya hazırlanan Harris Netanyahu'ya seslendi: "Eylemlerinizden iğreniyoruz"

        İrlanda'da başbakan olmaya hazırlanan Harris Netanyahu'ya seslendi: "Eylemlerinizden iğreniyoruz"

        İrlanda'da gelecek hafta başbakan seçilmesi beklenen iktidardaki Fine Gael partisinin lideri Simon Harris, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya seslenerek, "İrlandalılar bundan daha açık olamaz. Eylemlerinizden iğreniyoruz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.04.2024 - 09:22 Güncelleme: 07.04.2024 - 09:22
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        İrlanda'dan Netanyahu'ya: Eylemlerinizden iğreniyoruz
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        İlk kez Fine Gael lideri olarak partisinin yıllık konferansında (Ardfheis) konuşan Harris, iç ve dış politikaya ilişkin açıklamalarda bulundu.

        İrlanda'ya düzensiz göçe ilişkin açıklama yapan Harris, "Göç, İrlanda ve İrlandalılar için yeni bir gerçeklik. Biz göç veren bir ülkeydik ve ülkemizi birçok yönüyle bu durum şekillendirdi. Şimdi, daha iyi bir hayat arayanlar ülkemize geliyor." diye konuştu.

        Göçün yönetilmesi için daha iyi bir sistem kurulması gerektiğine işaret eden Harris, daha iyi bir sistem için Avrupa Birliği'yle işbirliğinin önemine vurgu yaptı.

        İrlanda'da kalamayacak düzensiz göçmenlerin daha hızlı sınır dışı edilmesi için çalışacaklarını söyleyen Harris, Ukrayna-Rusya savaşı ve İsrail'in Gazze'deki saldırılarına da değindi.

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        Harris, ülkesinin Ukrayna'yla dayanışma içinde olduğunu söyleyerek, "Savaştan kaçan aileleri ülkemize kabul etmek bizim için de önemli bir sınama oldu. Ancak doğru olan buydu." ifadelerini kullandı.

        "İRLANDA, FİLİSTİN DEVLETİNİ TANIMAYA HAZIRDIR"

        Gazze'deki insani krizin dünyanın gözleri önünde kötüleştiğini söyleyen Harris, 7 Ekim'de yaşananları kınadıklarını belirterek, tüm esirlerin serbest bırakılması gerektiğini dile getirdi.

        Harris, konuşmasını şöyle sürdürdü:

        "İsrail hükümetinin eylemlerine karşı da sessiz kalamayız ve kalmayacağız. Çünkü hedefleri, intikamla, bombardımanla, sakat bırakmakla ve çocukların ölümüyle yer değişmiş durumda. Kıtlığa hiçbir İrlandalı dayanamaz ve kasıtlı kıtlığı destekleyen herkes insanlığını kaybetmiştir. Başbakan Netanyahu, size bu akşam şunu söylemeliyim; İrlandalılar bundan daha açık olamaz. Eylemlerinizden iğreniyoruz. Hemen ateşkes olmalı ve yardımların güvenli şekilde akışı sağlanmalı."

        Harris, iki devletli çözümden yana olduklarını da belirterek, "Bu akşam Galway'den şunu tekrarlıyorum. İrlanda, Filistin devletini tanımaya hazırdır." diye konuştu.

        Geçen ay Başbakan Leo Varadkar'ın hükümet ve partideki görevinden istifa etmesi üzerine 24 Mart'ta Fine Gael lideri seçilen Harris'in gelecek hafta İrlanda parlamentosunun alt kanadında (Dail) yapılacak oylamanın ardından ülkenin en genç başbakanı olarak seçilmesi bekleniyor.

        *Haberin görseli AP tarafından servis edilmiştir.

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        #İrlanda
        #israil
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