Shayk, “Bence iyi ilişkilerde, kişi kendisinin en iyisini de en kötüsünü de ortaya koyuyor. Bu insan olmanın doğasında var. İki muhteşem insanın çok güzel bir ilişkisi olmayabilir. Sanırım biz bunu birbirimizde deneyimleyecek kadar şanslıydık” dedi.