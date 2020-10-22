Irene ya da gerçe ismiyle Bae Joo-hyun Güney Koreli şarkıcı ve dansçıdır. Güney Koreli kız şarkı grubu Red Velvet'in bir üyesidir. Peki Irene kimdir? Irene kaç yaşındadır?

IRENE KİMDİR?

Irene ya da gerçek adıyla Bae Joo-hyun 29 Mart 1991 yılında Güney Kore'nin Daegu kentinde dünyaya gelmiştir.Güney Koreli şarkıcı ve dansçıdır. Güney Koreli kız grubu Red Velvet'in lideri, ana rapçisi, baş dansçısı, vokali ve visualidir. Ayrıca Red Velvet - Irene&Seulgi alt grubunun üyesidir.

IRENE KARİYERİ

Irene, Daegu Haknam Lisesi'nde okudu ve SM Entertainment'e 2009 yılında katılarak 5 yıl boyunca staj eğitimi aldı.

9 Aralık 2013'te, SM Entertainment çıkış öncesi takımı, SM Rookies, adı altında NCT üyesi Jaehyun ve eski SM stajyeri Lami ile beraber tanıtıldı. Ayrıca birkaç ay önce Henry Lau'nun "1-4-3" şarkısının müzik videosunda yer aldı.

Red Velvet üyesi Seulgi ile olan Be Natural dans videosu da dahil olmak üzere çeşitli videoları SM Entertainment resmi Youtube kanalında, SMTOWN 30 Kasım 2016 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi yayınlandı.

1 Ağustos 2014'te Irene, Red Velvet grubu ile çıkış yaptı. Red Velvet günümüze kadar 11 EP, 2 Tam Albüm ve 2 Repackage albüm yayınladı ve en popüler kpop gruplarından biri haline geldi.

Irene, Kasım 2014'te Kyuhyun'un "At Gwanghwamun" adlı şarkısının müzik videosunda yer aldı.

Mayıs 2015 ve Haziran 2016 arasında oyuncu Park Bo-gum ile beraber müzik programı Music Bank için sunuculuk yaptı. İkili arasındaki uyum ve ikilinin yetenekleri hem Kore halkı tarafından hem de hayranlar tarafından büyük ilgi topladı. Ayrıca basın, ikiliyi program tarihi boyunca en iyi ikili olarak adlandırdı.

Temmuz 2016'da Irene başrol oyuncu olarak "Women at a Game Company" isimli web dramasında çıkış yaptı. Ekim 2016'da OnStyle'ın moda programı Laundry Day'de sunucu oldu. Aynı ay içinde grup arkadaşı Wendy ile beraber KBS Trick & True programına panelist olarak katıldı.

Irene ayrıca çeşitli markalar için temsilci olarak seçildi. Red Velvet ile olan temsilciliklerinin yanı sıra, 2015 yılında EXO üyeleriyle ile birlikte Ivy Club için, 2016'da kahve markası Maxwell House için, 2017'de Hyundai Auto Advantage programı için, 2018'de Fransız spor giyim markası Eider için, 2019'da Miu Miu için, Mart 2020'de üst düzey güzellik markası Clinique için ve Eylül 2020'de Prada için marka elçisi seçildi.

Ayrıca Irene lüks İtalyan mücevher markası Damiani için ilham perisi seçildi. Böylece lüks bir marka için ilham perisi seçilen ilk kişi oldu.

2 Ağustos 2019'da Güney Koreli DJ ve yapımcı Raiden ile "The Only" parçası için işbirliği yaptı.

6 Temmuz'da grup üyesi Seulgi ile beraber Red Velvet'in ilk alt grubu Irene&Seulgi'yi oluşturdular ve ilk EPleri Monster'ı yayınladılar.

16 Temmuz 2020'de SM Ent. Irene'ın 2021'de yayınlanacak Double Patty filminde Lee Hyun-ji karakterine hayat vereceğini bildirdi.