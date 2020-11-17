Estetiğe karşı olmadığını belirten 34 yaşındaki Sak, “Kaşlarımı alıyorum, burun ameliyatı geçirdim, hem de tam 3 kere. İlkinde doktorum sakın birkaç ay elleme demişken 15’inci günde abimle çarpıştık. Kafalar birbirine girince toparlamak için 2 kere daha ameliyat oldum. Burnumdaki sıkıntı sesimi etkiliyordu. Dişime de çok tel taktırdım” demişti.