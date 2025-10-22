İrem Helvacıoğlu kaza geçirdi

İrem Helvacıoğlu, Bağdat Caddesi’nde meydana gelen trafik kazasında yaralandı. Bir motosiklet, yoldaki araçlardan birine çarptıktan sonra Helvacıoğlu, eşi Ural Kaspar ve bir haftalık kızları Sora’nın bulunduğu yöne savruldu. Helvacıoğlu ve iki kişi hastaneye kaldırıldı.

Yapılan açıklamada; "İrem iyi, bebek evde sapasağlam. Herkes sakin olsun. İrem’in küçük bir dikişi var, taburcu olacak" denildi.

AA'nın haberine göre; İrem Helvacıoğlu’nun da aralarında bulunduğu 3 kişinin yaralandığı trafik kazasıyla ilgili Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

Yapılan bir sonraki açıklamada İrem Helvacıoğlu’nun taburcu olduğu belirtildi.