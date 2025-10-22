Habertürk
        Haberler Magazin İrem Helvacıoğlu kaza geçirdi - Magazin haberleri

        İrem Helvacıoğlu kaza geçirdi

        İrem Helvacıoğlu, Bağdat Caddesi'nde meydana gelen trafik kazasında yaralandı. Kazayla ilgili Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. İlerleyen saatlerde Helvacıoğlu, taburcu oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.10.2025 - 20:38 Güncelleme: 22.10.2025 - 22:45
        İrem Helvacıoğlu, Bağdat Caddesi’nde meydana gelen trafik kazasında yaralandı. Bir motosiklet, yoldaki araçlardan birine çarptıktan sonra Helvacıoğlu, eşi Ural Kaspar ve bir haftalık kızları Sora’nın bulunduğu yöne savruldu. Helvacıoğlu ve iki kişi hastaneye kaldırıldı.

        Yapılan açıklamada; "İrem iyi, bebek evde sapasağlam. Herkes sakin olsun. İrem’in küçük bir dikişi var, taburcu olacak" denildi.

        AA'nın haberine göre; İrem Helvacıoğlu’nun da aralarında bulunduğu 3 kişinin yaralandığı trafik kazasıyla ilgili Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

        Yapılan bir sonraki açıklamada İrem Helvacıoğlu’nun taburcu olduğu belirtildi.

        #İrem Helvacıoğlu

