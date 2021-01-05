İrem, 'Gitme' ile geri dönüyor

Sözü ve müziği İrem Aydın, düzenlemesi Cenk Çelebioğlu imzası taşıyan "Gitme" adlı şarkının mix ve masteringi Aliş Kaygusuz tarafından yapıldı.
Gitarda Selahattin Güzelel, ud ve cümbüşte Enes Yolcu, piyanoda Cenk Çelebioğlu imzası var. Sözleri kadar görüntüleriyle de dikkat çeken video klibin yönetmen koltuğuna ise Berk Coşkun oturdu.
İrem, yeni çalışması için şunları söyledi:
2020 yılında başımıza gelen, dünya çapında milyonlarca kişiyi kaybettiğimiz bu Covid-19'un bana öğrettiği şükür duygusunun yanı sıra anladım ki hayat çok kısa ve bazen gerçekten beklenmedik derecede çok acımasız. Bu yüzden çok zevk aldığım ve beni çok mutlu eden ne varsa peşinden koşmak istediğimi hissettim. Bunun için müzik çalışmalarıma tekrar başladım. Kaybettiklerimize ya da bize sırtını dönenlere 'Gitme' diyebilmek için bestemi yaptım ki hem yaranıza biraz merhem olabileyim hem acınıza derdinize ses olabileyim ve yine, yeniden bir yerlerde yolumuz kesişsin. Belki bir 15 yıl daha bazen ağlayarak, bazen gülerek ama daima şarkılar söyleyerek, özgür ve mutlu günlerde bir arada olabilmeyi hayal etmekten hiç vazgeçmeyelim.
İrem'in yeni single'ı "Gitme" tüm dijital platformlarda yerini aldı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!