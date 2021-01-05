İrem, 'Gitme' ile geri dönüyor

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Sözü ve müziği İrem Aydın, düzenlemesi Cenk Çelebioğlu imzası taşıyan "Gitme" adlı şarkının mix ve masteringi Aliş Kaygusuz tarafından yapıldı.

Gitarda Selahattin Güzelel, ud ve cümbüşte Enes Yolcu, piyanoda Cenk Çelebioğlu imzası var. Sözleri kadar görüntüleriyle de dikkat çeken video klibin yönetmen koltuğuna ise Berk Coşkun oturdu.

İrem, yeni çalışması için şunları söyledi:

2020 yılında başımıza gelen, dünya çapında milyonlarca kişiyi kaybettiğimiz bu Covid-19'un bana öğrettiği şükür duygusunun yanı sıra anladım ki hayat çok kısa ve bazen gerçekten beklenmedik derecede çok acımasız. Bu yüzden çok zevk aldığım ve beni çok mutlu eden ne varsa peşinden koşmak istediğimi hissettim. Bunun için müzik çalışmalarıma tekrar başladım. Kaybettiklerimize ya da bize sırtını dönenlere 'Gitme' diyebilmek için bestemi yaptım ki hem yaranıza biraz merhem olabileyim hem acınıza derdinize ses olabileyim ve yine, yeniden bir yerlerde yolumuz kesişsin. Belki bir 15 yıl daha bazen ağlayarak, bazen gülerek ama daima şarkılar söyleyerek, özgür ve mutlu günlerde bir arada olabilmeyi hayal etmekten hiç vazgeçmeyelim.

İrem'in yeni single'ı "Gitme" tüm dijital platformlarda yerini aldı.