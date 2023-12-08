"HERKES KÖTÜ OLSUN, BEN İYİ OLAYIM"

Basın mensuplarıyla sohbet eden İrem Derici'nin yeni yıl dileği şaşırttı. "Herkes kötü olsun, ben iyi olayım" diyerek dileğini ifade eden şarkıcı, "Yemin ediyorum..." diyerek konuşmasına küfrederek devam etti.