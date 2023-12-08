İrem Derici'nin yeni aşkı
İrem Derici, yönetmen Gökhan Fırat ile birliktelik yaşamaya başladı. Çift, ilk kez Nişantaşı'nda görüntülendi
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Habertürk'ten Atakan Makar'ın haberine göre; İrem Derici, Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı. Derici, yeni bir aşka yelken açtığı yönetmen sevgilisi Gökhan Fırat ile birlikte ilk kez görüntülendi.
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"HERKES KÖTÜ OLSUN, BEN İYİ OLAYIM"
Basın mensuplarıyla sohbet eden İrem Derici'nin yeni yıl dileği şaşırttı. "Herkes kötü olsun, ben iyi olayım" diyerek dileğini ifade eden şarkıcı, "Yemin ediyorum..." diyerek konuşmasına küfrederek devam etti.
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"Acelem var. Hayatımdaki en kısa röportajı size veriyorum" açıklamasını yapan Derici, ardından otomobiline binerek, hızla oradan uzaklaştı.
Fotoğraflar: HT Magazin
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