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        Haberler Magazin İrem Derici ve Atakan Işıktutan ayrıldı: Birbirimize vakit ayıramaz olduk - Magazin haberleri

        İrem Derici ve Atakan Işıktutan ayrıldı

        İrem Derici, yaklaşık 8 aydır aşk yaşadığı Atakan Işıktutan ile birlikteliğini sonlandırdıklarını duyurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.09.2023 - 11:10 Güncelleme: 09.09.2023 - 11:29
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          Yaklaşık 8 aydır aşk yaşayan İrem Derici ve Atakan Işıktutan çiftinden kötü haber geldi.

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          İrem Derici ile Atakan Işıktutan, birlikteliklerini sonlandırma kararı aldı.

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          "KİMSE KOMPLO TEORİLERİNE GİRMESİN"

          Konuya ilişkin açıklamayı sosyal medya hesabı üzerinden yapan İrem Derici, "Haberler girmeye başladı, biz baştan konuşalım da kimse komplo teorilerine girmesin. 8 ay muhteşem bir şey yaşadık Atakan ile... Hâlâ benim için dünyanın en kıymetli insanı. Ama korkunç yoğun tempolarda çalışıyoruz ve yorgunuz. Birbirimize vakit ayıramaz olduk. Ayrılmamızın mantıklı olacağını düşündük, yıpranmamak ve sonrasında daha da kırılmamak adına. Bana hiç yaşamadığım bir sevgi yaşattığın için sana çok teşekkür ederim, iyi gününde de kötü gününde de ilk arayacağın insan benim bunu unutma tanıdığım en beyefendi adam" ifadelerini kullandı.

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          Atakan Işıktutan da İrem Derici'nin mesajını kendi sosyal medya hesabından yayımlayarak, şarkıcıya destek verdi.

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