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Instagram'ı aktif kullanan isimler arasına yer alan popçu İrem Derici, son dönemlerde yaptığı açıklamalarla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Şarkıcı, önceki gün sosyal medyadan şapkalı bir fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sunarak, "Profilimle evleneceğim" ifadelerini kullandı. Derici'nin fotoğrafı kısa sürede binlerce beğeni aldı.

"OLGUNLAŞAMADI"

Geçtiğimiz günlerde İrem Derici'nin bir takipçisi, "Kaç yaşına gelmiş kadın ne diye böyle videolar paylaşır ki... Bir olgunlaşamadı. Ya küfür eder, ya hakaret eder. Diğer ünlüler ile alakan yok" yorumunu yapmıştı.

Derici ise o eleştiriye, "İyi ki yok" şeklinde yanıt vermişti.