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İrem Derici: Profilimle evleneceğim

Sosyal medya hesabında yayınladığı karelerle adından söz ettiren İrem Derici, önceki gün paylaştığı bir fotoğrafın altına "Profilimle evleneceğim" şeklinde yazdığı yorumla dikkat çekti

27.02.2020 - 12:41 | Güncelleme:
İrem Derici
HABERTURK.COM

Instagram'ı aktif kullanan isimler arasına yer alan popçu İrem Derici, son dönemlerde yaptığı açıklamalarla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Şarkıcı, önceki gün sosyal medyadan şapkalı bir fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sunarak, "Profilimle evleneceğim" ifadelerini kullandı. Derici'nin fotoğrafı kısa sürede binlerce beğeni aldı.

"OLGUNLAŞAMADI"

Geçtiğimiz günlerde İrem Derici'nin bir takipçisi, "Kaç yaşına gelmiş kadın ne diye böyle videolar paylaşır ki... Bir olgunlaşamadı. Ya küfür eder, ya hakaret eder. Diğer ünlüler ile alakan yok" yorumunu yapmıştı.

Derici ise o eleştiriye, "İyi ki yok" şeklinde yanıt vermişti.

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