Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kartepe Belediyesi’nin 18 Ocak akşamı ortaklaşa düzenlediği KarFest’te sahne alan İrem Derici, sahnede söylediği sözler nedeniyle sosyal medyada büyük tepki gördü. Sahnede “Kalbimin tek sahibine” şarkısını seslendirdiği sırada şarkının meleklerle ilgili bölümünde sinkaflı kelimeler kullanan Derici’nin görüntüleri sosyal medyada yayılınca yoğun eleştiri aldı. Görüntülerin hızla yayılmasının ardından birçok sayfa Derici’yi eleştirirken konuyla ilgili Kocaeli Büyüşehir Belediyesi de açıklama yaptı.

Görüntüler sonrasında bundan sonraki organizasyonlarında İrem Derici’ye yer vermeme kararı alındığı belirtilen Büyükşehir açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Geniş katılımlı festival başarıyla tamamlanmış, organizasyonu düzenleyen belediyelerimizden kaynaklanan olumsuz hiçbir olay yaşanmamıştır. Organizasyonda sahne alan sanatçılardan biri olan İrem Derici’nin konser sırasında doğaçlama olarak yaptığı konuşmalar, kamuoyu ve belediyemiz tarafından tepkiyle karşılanmıştır. İrem Derici’nin sarf ettiği sözler sadece kendisini bağlamaktadır. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak; halkımızın milli ve manevi değerlerini aşağılayıcı şekildeki bu sözlerden dolayı şarkıcı İrem Derici’yi şiddetle kınıyoruz. Bundan sonra düzenleyeceğimiz hiçbir organizasyonda kendisine yer verilmeyeceğini kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz.”

İrem Derici konuyla ilgili olarak Instagram hesabından açıklama yaptı:

Bahsi geçen melekler o melekler değil. Melek benim vokalistim. Ve o gün bizi çok zor durumda bıraktı. Konsere başka bir yerden geliyordu... Ve uçağı kaçırdığı için konserde bulunamadı. Allah'tan imdadıma yetişen biri oldu. Arada sırada ağzından küfür kaçıran bir kadınım...