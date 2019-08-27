27 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
DHA'nın haberine göre; Şarkıcı İrem Derici'nin Harbiye'de oturduğu evin kapısına gelerek taciz ettiği iddiasıyla şikayetçi olduğu E.K. (33),çıkarıldığı mahkemece adli kontol kararıyla serbest bırakıldı. Mahkeme, şüpheli E.K'nin ünlü şarkıcının evine 50 metre yakınına yaklaşmaması ve haftada bir gün karakola imza atmasına karar verdi.
Şarkıcı İrem Derici'nin şikayeti üzerine gözaltına alınan E.K. bugün Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi.
Savcılıkça ifadesinin alınmasının ardından E.K. "Cinsel taciz" suçundan adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edildi. İstanbul 12. Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan bekar olduğunu ve çiftçilik yaptığını söyleyen şüpheli E.K., ünlü şarkıcının evine 50 metre yakınına yaklaşmasının yasaklanması ve haftada bir gün ikametine en yakın karakola imza atması suretiyle adli kontrol altına alınmasına karar verildi.
İrem Derici'nin avukatı Ayşegül Mermer adliye çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Müvekkili İrem Derici'nin, elinde çiçekle kapısına dayanan şüpheliyi kayıt altına alarak polise verdiğini belirten Avukat Mermer, "Dün geceki olaydan 15 gün önce İrem Hanım bu şahıs tarafından rahatsız ediliyor. Yanılmıyorsam gece 22.00 sularında. Evine kadar geliyor, bir şekilde üst kata çıkıyor. İrem Hanım kendisinden şikayetçi oluyor. Zaten soruşturma devam ederken, dün gece saat 23.00 sularında bu kişi yine kapıyı çalıyor. İrem Hanım yukarıdan görüyor. Bir taraftan polisi, bir taraftan da beni aradı. Ben karakola gittim. Şahıs o çevrede olduğu için hemen yakalandı ve gözaltına alındı. Bugün de cinsel taciz suçundan nöbetçi mahkemeye çıktı. Maalesef mahkeme adli kontrol kararı verdi. Mahkeme bununla birlikte bir tedbir kararı verdi. İrem Hanım'a 50 metreden fazla yaklaşmayacak, rahatsız etmeyecek, rahatsız ettiği taktirde hapis cezası, her pazar günü imzaya gelecek" dedi.
Avukat Mermer sözlerini şöyle sürdürdü:
Şüpheli ifadesinde kendisinin çok hayranı olduğunu, aşık olduğunu, onun için yapamayacağı şey olduğunu dile getiriyor. İfadesinde çelişkiler var. Daha öncesinde Gaziantepli olduğunu, İrem hanım için eşini çocuklarını terk edip geldiğini söylüyor. Dün geceki ifadesinde ise Kahramanmaraşlı olduğunu, ineklerini satıp geldiğini ve İrem hanımla evlenmek istediğini söylüyor. Ben şu an çok mutsuzum bu kararın çıkmasından dolayı.
Bu kadar kadına cinayetlerin arttığını, her gün duyuyoruz bunu. Bir noktada böyle bir kararın çıkması beni çok mutsuz etti. Yani İrem Hanım'ın ölmesi mi gerekiyor veya başına çok ciddi bir şeyin mi gelmesi gerekiyor? Dünyanın en iyi yasalarına da sahip olsak, uygulayacılar bu yasaları düzgün uygulamazsa problem hiçbir zaman düzelmeyecektir. Yoksa bizim bunların önlemini alacak yasalarımız mevcut. Ama uygulamada problem var tıpkı bugün gördüğümüz gibi...
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!