Bu kadar kadına cinayetlerin arttığını, her gün duyuyoruz bunu. Bir noktada böyle bir kararın çıkması beni çok mutsuz etti. Yani İrem Hanım'ın ölmesi mi gerekiyor veya başına çok ciddi bir şeyin mi gelmesi gerekiyor? Dünyanın en iyi yasalarına da sahip olsak, uygulayacılar bu yasaları düzgün uygulamazsa problem hiçbir zaman düzelmeyecektir. Yoksa bizim bunların önlemini alacak yasalarımız mevcut. Ama uygulamada problem var tıpkı bugün gördüğümüz gibi...