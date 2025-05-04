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        Haberler Magazin İrem Derici'den hamilelik iddialarına yanıt - Magazin haberleri

        İrem Derici'den hamilelik iddialarına yanıt

        Bir süredir dansçı Melih Kunukçu ile aşk yaşayan şarkıcı İrem Derici, hamile olduğu yönündeki iddialara "Gelenekselim. Evlenmeden çocuk yapmam" diyerek yanıt verdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.05.2025 - 12:07 Güncelleme: 04.05.2025 - 12:07
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        Hamilelik iddialarına yanıt
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        Melih Kunukçu ile aşk yaşayan İrem Derici hakkında bir iddia ortaya atıldı.

        İrem Derici'nin hamile olduğu ileri sürüldü. Şarkıcı, konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

        "EVLİLİK OLMADAN ÇOCUK OLMAZ"

        Karnını gösteren İrem Derici; "Benim de geleneksel taraflarım var. Evlilik olmadan çocuk olmaz. Böyle dedikodulara gülüp geçiyorum ama açıklama yapmam gerektiğini hissettim" diyerek iddiaları yalanladı.

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        #irem derici
        #Melih Kunukçu

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