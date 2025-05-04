İrem Derici'den hamilelik iddialarına yanıt

Melih Kunukçu ile aşk yaşayan İrem Derici hakkında bir iddia ortaya atıldı.

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İrem Derici'nin hamile olduğu ileri sürüldü. Şarkıcı, konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

"EVLİLİK OLMADAN ÇOCUK OLMAZ"

Karnını gösteren İrem Derici; "Benim de geleneksel taraflarım var. Evlilik olmadan çocuk olmaz. Böyle dedikodulara gülüp geçiyorum ama açıklama yapmam gerektiğini hissettim" diyerek iddiaları yalanladı.