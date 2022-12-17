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İranlı ünlü aktris Terane Alidusti "protestoları kışkırtmak" suçlamasıyla gözaltına alındı

İran'da gerginlik tırmanıyor. İran basınında yer alan habere göre gözaltına alınan aktris Terane Alidusti'ye "yanlış ve çarpıtılmış içerik yayımlamak", "isyanları kışkırtmak" ve İran karşıtı grupları desteklemek" gibi suçlamalar yöneltildi

Giriş: 17.12.2022 - 22:21 | Güncelleme: ABONE OL
İranlı ünlü aktris Terane Alidusti
İranlı ünlü aktris gözaltında
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AA

İranlı aktris Terane Alidusti'nin Mahsa Emini'nin ölümünden sonra başlayan "protestoları kışkırtmak" suçlamasıyla gözaltına alındığı bildirildi.

Konuya ilişkin haber İran'ın yarı resmi ajansı Tesnim'de yayımlandı.

Habere göre, gözaltına alınan aktris Alidusti'ye "yanlış ve çarpıtılmış içerik yayımlamak", "isyanları kışkırtmak" ve İran karşıtı grupları desteklemek" gibi suçlamalar yöneltildi.

"SESSİZLİĞİMİZ ZULÜM VE ZALİME DESTEK MANASINA GELİR"

Terane Alidusti, 2016’da en iyi yabancı film Oscar’ı alan "Furuşende (Satıcı)" filmindeki rolü ile dünya çapında ün kazanmıştı.

İranlı aktris, Mahsa Emini'nin ölümünden sonra başlayan ve üçüncü ayını geride bırakan protestolara destek için 10 Kasım'da sosyal medya hesabından başörtüsüz bir fotoğrafını yayımlamıştı.

Gösterilerle bağlantılı olarak Muhsin Şikari adlı bir kişinin idam edilmesine de 8 Aralık'ta Instagram hesabından tepki gösteren Alidusti, "Sessizliğiniz zulüm ve zalime destek manasına gelir. Kan dökülmesini seyreden ve harekete geçmeyen uluslararası örgütler insanlığın yüz karasıdır." ifadelerini kullanmıştı.

Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir


Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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