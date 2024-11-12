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        Haberler Dünya Diplomasi İran’ın Zorunlu Stratejisi: Washington ile ilişkiler nasıl şekillenecek? | Dış Haberler

        İran’ın Zorunlu Stratejisi: Washington ile ilişkiler nasıl şekillenecek?

        İran Cumhurbaşkanı Mesud Bezeşkiyan, ABD ile ilişkiler konusunda dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Göreceli olarak ılımlı bir lider olarak görülen Bezeşkiyan, İran'ın ezeli düşmanı olan Amerika Birleşik Devletleri'ni görmezden gelmesinin mümkün olmadığını vurguladı. Bu durum, İran'ın bölgesel ve uluslararası arenadaki zorunlu stratejik hamlelerini yeniden tartışmaya açtı. Habertürk TV Güvenlik Politikaları Koordinatörü Çetiner Çetin'in haberi

        Giriş: 12.11.2024 - 21:49 Güncelleme: 12.11.2024 - 21:49
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        ABD-İran ilişkilerinde kritik eşik
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        İran Cumhurbaşkanı Mesud Bezeşkiyan, “İsteyelim ya da istemeyelim, ABD ile bölgesel ve uluslararası arenada ilişki kurmak zorunda kalacağız. Bu yüzden bu ilişkiyi kendimiz yönetmemiz daha iyi olur,” diyerek İran’ın ABD karşısındaki duruşunun stratejik bir gereklilik olduğunun altını çizdi. Bezeşkiyan’ın “Dostlarımıza cömertçe, düşmanlarımıza ise sabırla yaklaşmalıyız,” ifadeleri ise İran’ın yeni dönemde nasıl bir diplomatik yol izleyeceğine dair önemli ipuçları verdi.

        Geçmişteki Politikaların Gölgesi: Trump Dönemi ve Azami Baskı

        2018’de dönemin ABD Başkanı Donald Trump, İran’ın 2015 yılında dünya güçleriyle imzaladığı nükleer anlaşmadan tek taraflı olarak çekilmiş ve “azami baskı” politikası kapsamında İran’a yönelik sert yaptırımları yeniden devreye sokmuştu. Bu politika, İran ekonomisine ağır darbeler vurmuş olsa da Bezeşkiyan ve hükümet sözcüsü Fatma Muhacirani, Trump’ın bu kampanyasının başarısız olduğunu vurguladı.

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        Muhacirani, “Önemli olan sözler değil, eylemlerdir. Ancak Trump’a, önceki politikalarının başarısızlığını dikkate almasını tavsiye ediyoruz,” diyerek İran’ın, ABD’nin olası politikalarına karşı uyarı niteliğinde bir mesaj verdiğini belirtti.

        Biden Dönemi ve Tıkanan Müzakereler

        Joe Biden yönetiminde, nükleer anlaşmayı yeniden canlandırmak için Washington ve Tahran arasında dolaylı görüşmeler başlamış ancak bu çabalar sonuçsuz kalmıştı. İran resmi olarak anlaşmanın bir parçası olmaya devam ediyor, ancak ABD’nin yeniden uyguladığı yaptırımlar nedeniyle taahhütlerini azaltmış durumda.

        Bu süreçte, Muhacirani’nin “İran İslam Cumhuriyeti çıkarlarını gerçekleştirmek için her türlü çabayı gösterecektir” açıklaması, İran’ın pragmatik yaklaşımını koruyacağını ortaya koyuyor. Ancak nihai kararın, İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney ve Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi tarafından alınacağı vurgulanıyor.

        Yeni Dönem ve Olası Senaryolar

        Donald Trump’ın seçim kampanyası sırasında dile getirdiği “İran’a zarar vermek istemiyorum ama nükleer silahları olamaz” sözleri, Trump’ın olası yeni yönetimi altında İran-ABD ilişkilerinin yönüne dair belirsizlikleri artırıyor.

        Bezeşkiyan’ın açıklamaları, İran’ın ABD ile ilişkilerde daha temkinli ve yönetilebilir bir yol izlemek istediğini gösteriyor. Ancak bu stratejinin, yaptırımlar, bölgesel gerilimler ve nükleer müzakerelerdeki çıkmazlar nedeniyle ciddi zorluklarla karşılaşması bekleniyor.

        İran yönetimi, ABD ile ilişkilerdeki olası yeni döneme hazırlanırken, hem içeride hem de dışarıda dengeleri gözeten bir politika izlemek zorunda. İran’ın bu süreçte sabır ve diplomasiyle hareket edeceğini belirten açıklamalar, bölgesel ve küresel arenada dikkatle izleniyor. Ancak nihai karar, İran liderliği ve ABD’nin yeni yönetiminin izleyeceği politikaların belirleyici etkisine bağlı olacak.

        Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir

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        #İran-ABD ilişkileri
        #haberler
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