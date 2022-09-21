İran'daki deprem Van'dan da hissedildi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre saat 20.57’de merkez üssü İran'ın Hoy kentinde yerin 7.4 kilometre derinliğinde 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Van ve ilçelerinde hissedildi. Can ve mal kaybı yaşanmazken, vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı.

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