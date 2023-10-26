İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan: Hamas, İsrailli esirleri serbest bırakmaya hazır

REKLAM advertisement1

İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun Filistin'deki durum ile ilgili olağanüstü toplantısında konuştu.

Filistin'deki sorunun yaklaşık 80 yıldır devam ettiğini ve mevcut durumun boyutlarının Filistinli direnişçilerle çatışma boyutuna indirgenmesinin "büyük bir yalan" olduğunu söyleyen Abdullahiyan, şöyle devam etti:

"Uluslararası hukuk ilkeleri ve BM'nin yüzlerce kararına göre, Filistin topraklarının tamamı işgal altındaki topraklardır. Buna göre de Siyonist rejim (İsrail) Filistin topraklarında saldırgan ve işgalci kabul edilmektedir."

Sorunun çözümü için Filistinlilerin kendi kaderini tayin hakkının hayata geçirilmesi ve başkenti Kudüs olan bağımsız Filistin devletinin kurulması gerektiğini ifade eden Abdullahiyan, Filistin'de Hristiyan, Yahudi ve Müslümanların katılacağı bir referandumla Filistinlilerin kendi kaderini tayin edebileceğini vurguladı.

REKLAM

İsrail'in temelinin "saldırganlığa, işgale, suça, yalana ve aldatmaya dayandığını" söyleyen Abdullahiyan, şu ifadeleri kullandı:

"Bu rejim bugüne kadar bölgede 20'den fazla savaş başlatmış, istisnasız tüm komşularını işgal etmiş ve bölge dışındaki birçok ülkeye saldırmıştır. Hala Filistin'in yanı sıra bazı Arap ülkelerinin topraklarını da işgal etmektedir."

"HAMAS, İSRAİLLİ ESİRLERİ SERBEST BIRAKMAYA HAZIR"

Gazze'deki saldırıların "soykırım" ve "savaş suçu" olduğunu belirten Abdullahiyan, ABD ve Avrupa ülkelerinin Gazze'de 7 bin sivilin İsrail tarafından öldürülmesini izlediğini hatta açıkça desteklediğini söyledi.

İranlı Bakan, Filistinli grupların 7 Ekim'de İsrail'e düzenlediği saldırıların İsrail'in Filistin halkına yönelik devam eden saldırganlığına ve işgaline tepki olduğunu söyleyerek, silahlı direnişin Filistinlilerin hakkı olduğunu savundu.

İran'ın Filistin-İsrail çatışmalarının yayılmasını istemediğini vurgulayan Abdullahiyan, şöyle konuştu:

"Şu anda Filistin'deki soykırımı yöneten Amerikalı devlet adamlarına açıkça söylüyorum ki bölgede savaşın yayılmasını istemiyoruz ancak Gazze'deki soykırım devam ederse ateşi durduramayacağız ve onlar (ABD) da bu ateşten kurtulamayacak. Savaşın genişlememesini isteyen Gazze'deki saldırılarını durdurması için İsrail'e baskı yapmalıdır."

Hamas liderlerinin, İsrail tarafından tutuklanan 6 bin Filistinlinin serbest bırakılması karşılığında rehin alınan İsrailli sivilleri serbest bırakmaya hazır olduklarını Tahran'a ilettiğini aktaran İranlı Bakan, "İran, Katar ve Türkiye ile birlikte bölgede barış ve istikrarın sağlanması için üzerine düşen rolü oynamaya hazır." dedi.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.