Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Dünya İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan: Hamas, İsrailli esirleri serbest bırakmaya hazır - Dünya haberleri

        İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan: Hamas, İsrailli esirleri serbest bırakmaya hazır

        İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Filistin-İsrail arasındaki çatışmaların bölgeye yayılmasını istemediklerini ancak İsrail'in Gazze'ye saldırılarının devam etmesi halinde İsrail'e açık destek veren ABD'nin de "ateşten kurtulamayacağını" söyledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.10.2023 - 20:47 Güncelleme: 26.10.2023 - 21:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Hamas, İsrailli esirleri serbest bırakmaya hazır"
        ABONE OL
        ABONE OL

        İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun Filistin'deki durum ile ilgili olağanüstü toplantısında konuştu.

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı

        Filistin'deki sorunun yaklaşık 80 yıldır devam ettiğini ve mevcut durumun boyutlarının Filistinli direnişçilerle çatışma boyutuna indirgenmesinin "büyük bir yalan" olduğunu söyleyen Abdullahiyan, şöyle devam etti:

        "Uluslararası hukuk ilkeleri ve BM'nin yüzlerce kararına göre, Filistin topraklarının tamamı işgal altındaki topraklardır. Buna göre de Siyonist rejim (İsrail) Filistin topraklarında saldırgan ve işgalci kabul edilmektedir."

        Sorunun çözümü için Filistinlilerin kendi kaderini tayin hakkının hayata geçirilmesi ve başkenti Kudüs olan bağımsız Filistin devletinin kurulması gerektiğini ifade eden Abdullahiyan, Filistin'de Hristiyan, Yahudi ve Müslümanların katılacağı bir referandumla Filistinlilerin kendi kaderini tayin edebileceğini vurguladı.

        REKLAM

        İsrail'in temelinin "saldırganlığa, işgale, suça, yalana ve aldatmaya dayandığını" söyleyen Abdullahiyan, şu ifadeleri kullandı:

        "Bu rejim bugüne kadar bölgede 20'den fazla savaş başlatmış, istisnasız tüm komşularını işgal etmiş ve bölge dışındaki birçok ülkeye saldırmıştır. Hala Filistin'in yanı sıra bazı Arap ülkelerinin topraklarını da işgal etmektedir."

        Hamas'tan rehine açıklaması!
        Hamas'tan rehine açıklaması!

        "HAMAS, İSRAİLLİ ESİRLERİ SERBEST BIRAKMAYA HAZIR"

        Gazze'deki saldırıların "soykırım" ve "savaş suçu" olduğunu belirten Abdullahiyan, ABD ve Avrupa ülkelerinin Gazze'de 7 bin sivilin İsrail tarafından öldürülmesini izlediğini hatta açıkça desteklediğini söyledi.

        İranlı Bakan, Filistinli grupların 7 Ekim'de İsrail'e düzenlediği saldırıların İsrail'in Filistin halkına yönelik devam eden saldırganlığına ve işgaline tepki olduğunu söyleyerek, silahlı direnişin Filistinlilerin hakkı olduğunu savundu.

        İran'ın Filistin-İsrail çatışmalarının yayılmasını istemediğini vurgulayan Abdullahiyan, şöyle konuştu:

        "Şu anda Filistin'deki soykırımı yöneten Amerikalı devlet adamlarına açıkça söylüyorum ki bölgede savaşın yayılmasını istemiyoruz ancak Gazze'deki soykırım devam ederse ateşi durduramayacağız ve onlar (ABD) da bu ateşten kurtulamayacak. Savaşın genişlememesini isteyen Gazze'deki saldırılarını durdurması için İsrail'e baskı yapmalıdır."

        Hamas liderlerinin, İsrail tarafından tutuklanan 6 bin Filistinlinin serbest bırakılması karşılığında rehin alınan İsrailli sivilleri serbest bırakmaya hazır olduklarını Tahran'a ilettiğini aktaran İranlı Bakan, "İran, Katar ve Türkiye ile birlikte bölgede barış ve istikrarın sağlanması için üzerine düşen rolü oynamaya hazır." dedi.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #HABER
        #iran
        #israil
        #Filistin
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        2. gol geldi
        2. gol geldi
        Su kanalına terk edilmiş bebek bulundu
        Su kanalına terk edilmiş bebek bulundu
        "Her zaman Fenerbahçe"
        "Her zaman Fenerbahçe"
        KYK yurdundaki asansör faciasında çarpıcı detay!
        KYK yurdundaki asansör faciasında çarpıcı detay!
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Borsa neyi alıyor, neyi satıyor?
        Borsa neyi alıyor, neyi satıyor?
        Milli Takım'dan dev adım!
        Milli Takım'dan dev adım!
        Burak Yılmaz'ın Bodo/Glimt 11'i
        Burak Yılmaz'ın Bodo/Glimt 11'i
        Avrupa Merkez Bankası faizi sabit bıraktı
        Avrupa Merkez Bankası faizi sabit bıraktı
        Tofaş'ta Doblo farkı
        Tofaş'ta Doblo farkı
        Gözaltına alındıktan sonra özür diledi
        Gözaltına alındıktan sonra özür diledi
        KKM'de rekor düşüş
        KKM'de rekor düşüş
        İlk kez konut alanlara ucuz kredi
        İlk kez konut alanlara ucuz kredi
        Kadro netleşiyor! Buruk'tan Icardi kararı
        Kadro netleşiyor! Buruk'tan Icardi kararı
        Bodrum kuyu suyuna geçti
        Bodrum kuyu suyuna geçti
        İşte halkın cumhuriyeti
        İşte halkın cumhuriyeti
        Simge anıtın hikâyesi
        Simge anıtın hikâyesi
        'Güldür Güldür Show'un Cumhuriyet skecinde gözyaşları sel oldu
        'Güldür Güldür Show'un Cumhuriyet skecinde gözyaşları sel oldu
        29 Ekim 1923 tarihli tutanaklar TBMM arşivinde!
        29 Ekim 1923 tarihli tutanaklar TBMM arşivinde!
        Habertürk Anasayfa