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        Haberler Dünya Ortadoğu İran'da oy verme süresi 3. kez uzatıldı

        İran'da oy verme süresi 3. kez uzatıldı

        İran'da Parlamento ve Uzmanlar Meclisi seçimlerinde oy verme süresi üçüncü kez uzatıldı. İçişleri Bakanlığı oy kullanma suresini önce saat 20.00'ye, daha sonra saat 22.00'ye kadar uzatma kararı vermişti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.03.2024 - 23:09 Güncelleme: 01.03.2024 - 23:09
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        İran'da oy verme süresi 3. kez uzatıldı
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        İran'da 12. Dönem Milletvekili ile Uzmanlar Meclisi seçimleri için oy verme süresi saat 24.00’e kadar uzatıldı.

        İçişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada daha önce 22.00'ye uzatılan oy verme işleminin, 2 saat daha uzatıldığını duyurdu.

        Fotoğraf: AP

        Yerel saatle 08.00’de başlayıp, 18.00’de bitmesi gereken oy verme süreci, seçmenlerin oy kullanmaya devam etmesi nedeniyle daha önce 2 kez uzatılmıştı.

        Seçmenler, ülkenin dört bir yanındaki 50 binden fazla merkezde kurulan sandıklarda yerel saatle 24.00’e kadar oy kullanmaya devam edebilecek.

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        Fotoğraf: AP

        İçişleri Bakanlığı oy kullanma suresini önce saat 20.00'ye, daha sonra saat 22.00'ye kadar uzatma kararı vermişti. İran’da 61 milyon 172 binden fazla seçmen bulunuyor.

        İran Meclisinde bulunan 290 sandalye için ülke genelinde 15 binden fazla aday yarışırken, Uzmanlar Meclisindeki 88 sandalye için ise 144 aday seçimlere katılıyor.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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