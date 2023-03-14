İran'da 22 bin kişiye af kararı

İran Yargı Erki Başkanı Muhsin Ejei, şubat ayı çıkarılan aftan, Mahsa Amini gösterileriyle ilişkisi olduğu gerekçesiyle mahkum olan 22 bin kişinin yararlandığını belirtti.

Diğer mahkumlardan yaklaşık 60 bin kişinin serbest bırakıldığına işaret eden Ejei, son af kararıyla 34 bin kişinin de cezalarının düşüldüğünü kaydetti.

Ejei, "Şuana kadar 82 bin kişi af kapsamına girdi. Bunlardan 22 bini isyana (Mahsa Amini gösterilerine) katılanlardır." dedi.

İran'ın başkenti Tahran'da 13 Eylül 2022'de "ahlak polisi" olarak bilinen İrşat devriyeleri tarafından gözaltına alındıktan sonra rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mahsa Amini 16 Eylül'de yaşamını yitirmişti.