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İran'da Mahsa Amini protestolarından hükümlü 22 bin kişi aftan yararlandı

İran'da Mahsa Amini protestolarında hükümlü 22 bin kişiye af kararı çıktı. 

Giriş: 14.03.2023 - 11:58 | Güncelleme: ABONE OL
İran'da Mahsa Amini protestolarından hükümlü 22 bin kişi aftan yararlandı
İran'da 22 bin kişiye af kararı
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AA / HABERTURK.COM

İran Yargı Erki Başkanı Muhsin Ejei, şubat ayı çıkarılan aftan, Mahsa Amini gösterileriyle ilişkisi olduğu gerekçesiyle mahkum olan 22 bin kişinin yararlandığını belirtti.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansına (ISNA) göre Ejei, Yargı Erki Yüksek Şurası'nda toplantısında ülke lideri Ali Hamaney'in 5 Şubat'ta imzaladığı af kararından yararlanan mahkumlar hakkında bilgi verdi.

Ejei, "Şuana kadar 82 bin kişi af kapsamına girdi. Bunlardan 22 bini isyana (Mahsa Amini gösterilerine) katılanlardır." dedi.

Diğer mahkumlardan yaklaşık 60 bin kişinin serbest bırakıldığına işaret eden Ejei, son af kararıyla 34 bin kişinin de cezalarının düşüldüğünü kaydetti.

MAHSA AMİNİ GÖSTERİLERİ

İran'ın başkenti Tahran'da 13 Eylül 2022'de "ahlak polisi" olarak bilinen İrşat devriyeleri tarafından gözaltına alındıktan sonra rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mahsa Amini 16 Eylül'de yaşamını yitirmişti.

Amini'nin ölümü üzerine memleketi Sakkız'da 17 Eylül 2022'de başlayan gösteriler, ülke geneline yayılarak yönetim karşıtı protestolara dönüşmüştü.

Aylarca süren olaylarda yaklaşık 500 gösterici öldürülmüş, yüzden fazla da emniyet görevlisi hayatını kaybetmişti.

İran gösterilerde gözaltına alınanlar hakkında resmi bir açıklama yapmazken, bağımsız kaynaklar göstericilerden binlerce kişinin gözaltına alındığını öne sürüyordu.

*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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