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İran'da iki idam daha gerçekleşti! İdam edilenlerin sayısı 4'e yükseldi

İran'da geçtiğimiz sene ahlak polisi tarafından gözaltına alınan ve ölen Mahsa Amani için gösteriler sürüyor. Protestolarda gözaltına alınan ve idam kararı verilen 2 kişi bugün öldürüldü

Giriş: 07.01.2023 - 20:19 | Güncelleme: ABONE OL
İran'da iki idam daha gerçekleşti! İdam edilenlerin sayısı 4'e yükseldi
İran'da iki idam daha
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HABERTURK.COM

Dünyanın çeşitli ülkelerindeki Mahsa Amani gösterilerine rağmen İran'da idamlar devam ediyor.

İran rejimi tepkilere rağmen iki göstericiyi daha öldürdü. İran'da Mahsa Amani gösterilerinin ardından idam edilenlerin sayısı 4'e yükseldi.

İran'da Mahsa Amani protestolarına katılan sporcu ile 23 yaşındaki bir genç Aralık 2022'de 2 devrim muhafızını öldürmekten suçlanarak idam edilmişti.

İran'da gösterilere katılan 2 kişi daha aynı suçtan bugün asılarak idam edildi.

İran'da idam edilmesi için 10 kişinin daha ismi bulunuyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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