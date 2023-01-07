İran'da iki idam daha

HABERTURK.COM

Dünyanın çeşitli ülkelerindeki Mahsa Amani gösterilerine rağmen İran'da idamlar devam ediyor.

İran rejimi tepkilere rağmen iki göstericiyi daha öldürdü. İran'da Mahsa Amani gösterilerinin ardından idam edilenlerin sayısı 4'e yükseldi.

İran'da Mahsa Amani protestolarına katılan sporcu ile 23 yaşındaki bir genç Aralık 2022'de 2 devrim muhafızını öldürmekten suçlanarak idam edilmişti.

İran'da gösterilere katılan 2 kişi daha aynı suçtan bugün asılarak idam edildi.

İran'da idam edilmesi için 10 kişinin daha ismi bulunuyor.