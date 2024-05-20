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        Haberler Dünya İran'da cumhurbaşkanlığı seçimi 28 Haziran'da

        İran'da cumhurbaşkanlığı seçimi 28 Haziran'da

        İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi dünkü helikopter kazasında hayatını kaybetti. Bunun ardından Birinci Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muhammed Muhbir, geçici Cumhurbaşkanı olarak görevlendirildi. Ülkede seçim tarihiyse bugün yapılan görüşmede belli oldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.05.2024 - 23:13 Güncelleme: 20.05.2024 - 23:13
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        İran'da seçim tarihi belli oldu
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        Helikopter kazasında hayatını kaybeden İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’nin yerine geçici Cumhurbaşkanı olarak atanan Birinci Başkan Yardımcısı Muhammed Muhbir, Cumhurbaşkanlığı Seçimi tarihini 28 Haziran olarak açıkladı.

        İran resmi ajansı IRNA’nın haberine göre, geçici Cumhurbaşkanı Muhbir, Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf ve Yargı Erki Başkanı Gulamhüseyin Muhsin Ejei ile Cumhurbaşkanlığı Seçimi tarihinin belirlenmesine ilişkin görüşme yaptı.

        İran Cumhurbaşkanı hayatını kaybetti
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        Görüşme sonunda yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nin 28 Haziran’da yapılacağı belirtildi.

        Cumhurbakanlığı seçimlerinde aday olmak isteyenlerin 30 Mayıs ile 3 Haziran tarihlerinde gerekli başvuruları yapması gerekecek.

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        Seçim tanıtım çalışmaları da 12 Haziran'dan 27 Haziran sabahına kadar yürütülecek.

        CUMHURBAŞKANININ 50 GÜN İÇİNDE SEÇİLMESİ GEREKİYOR

        İran Anayasayı Koruyucular Konseyi, Anayasa uyarınca cumhurbaşkanlığı görevini, ülkenin lideri Ali Hamaney’in onaylamasının ardından Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Muhammed Muhbir devralmıştı.

        İran anayasasına göre, yeni cumhurbaşkanının en fazla 50 gün içinde seçilmesi amacıyla meclis başkanı, yargı erki başkanı ve birinci cumhurbaşkanı yardımcısından oluşan kurulun düzenlemeleri yapması gerekiyor.

        İran’da cumhurbaşkanları, Anayasayı Koruyucular Konseyinin onayladığı adaylar arasından halk tarafından seçiliyor.

        HELİKOPTER KAZASI

        Cumhurbaşkanı Reisi, dün İran-Azerbaycan sınırında baraj açılış törenine katıldı. Reisi, beraberinde Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve bazı yetkililerle dönüşte helikopter kazası geçirdi.

        İran’ın talebi üzerine Türkiye, arama kurtarma faaliyetlerinde Akıncı insansız hava aracını (İHA) görevlendirdi. Akıncı İHA’nın tespit ettiği helikopter enkazının koordinatları İran makamlarıyla paylaşıldı.

        Tespit edilen noktaya ulaşan İranlı ekipler kazadan sağ kurtulan olmadığını belirledi.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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