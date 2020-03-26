İran'da 157 kişi daha koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti!

İran Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ülkede koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 2 bin 234'e yükseldiği ifade edildi.

Ülkede son 24 saatte 157 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Ülkedeki toplam vaka sayısının ise 29 bin 406'ya yükseldiği bildirildi.