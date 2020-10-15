Irak, Mansuriye sözleşmesini iptal etti

Irak, TPAO önderliğindeki konsorsiyumla yaptığı İran sınırına yakın Mansuriye doğalgaz sahasını geliştirme sözleşmesini iptal etti.

170 milyar metreküpten fazla rezerve sahip Mansuriye doğalgaz yataklarının geliştirilmesi ve üretimi konusunda, Türkiye ile Irak arasındaki anlaşma 2011 yılında imzalanmıştı.

Petrol Bakanı İhsan Abdul Cabbar'ın Irak'ın uluslararası enerji şirketlerini Mansuriye sahasını geliştirmek için rekabete girmeye davet ettiği açıklamaları INA devlet haber ajansında yer aldı.